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デポルティボ・ラ・コルーニャとのアウェイ戦を2日後に控え、ハンジ・フリック監督に小さな痛手が生じた。マルク・ベルナルがトレーニングの負荷の蓄積による軽い体の痛みを訴え、練習を欠席したためだ。

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スペイン紙『スポルト』によると、マルク・ベルナルは慎重な対応が必要な体の不調のため、本日金曜日に予定されている練習には参加しない。

バルセロナの遠征メンバーとともにアゼルバイジャンへ渡ったこのMFは、木曜日にジョアン・ガンペール練習場でメディカルチェックを受けた。

検査の結果、抱えている痛みの悪化を避けるため、休養を取ることが決まった。

『スポルト』のカメラは、ベルナルが金曜日の午前10時55分、つまり練習開始のわずか5分前にバルセロナの施設に到着する姿を捉えている。

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フリック監督は通常、練習開始の1時間半前に選手を招集しているが、チームから離れて個別メニューをこなす必要のある選手については、到着時間がより柔軟に扱われている。

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慎重ながらも楽観

ベルナルは金曜日の練習に参加しなかったものの、クラブ内と本人の間では、デポルティボ・ラ・コルーニャ戦に間に合うのではないかという楽観的な見方が広がっている。

計画では、このMFが明日土曜日にチームメイトとともに通常どおり練習し、ガリシア州へ遠征するメンバーに名を連ねる見込みだ。

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コーチングスタッフは現時点で慎重な対応を優先しており、練習復帰前にもう1日休養を与える方針である。

特に過密な日程が続き、来週水曜日にはアトレティコ・マドリーとの注目の一戦が迫るなか、首脳陣はベルガ出身のMFを不必要なリスクにさらすことを望んでいない。

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際立つパフォーマンス

バルセロナは国内、欧州の両面で増大する課題を抱えながら2026年の最終盤を迎えている。フリック監督はチームの安定を保ちつつタイトル争いを続けたい考えだが、相次ぐ試合と複数の大会が重なることで重圧は増している。

カタルーニャのクラブは今季、開幕から目覚ましい攻撃力を発揮し、ラ・リーガで強力な優勝争いの一角としての存在感を示している。複数の相手に大勝を収めており、主なものではエルチェに5-0、アスレティック・ビルバオに2-0、バレンシアに5-0、そしてラシン・サンタンデールに7-2で勝利した。

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また、バルセロナはアウェイでの難しい試合にも強さを見せており、セビージャに3-1、レアル・ベティスに5-2で勝利したほか、アトレティコ・マドリーの本拠地でも2-1で勝ち点3を持ち帰った。この結果により、首位争いにおける立場をより強固なものにしている。