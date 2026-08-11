フェイエノールトで“在庫一掃セール”が行われている――。ミコス・ホウカ記者が『アルヘメーン・ダフブラット』でそう見出しを打った。テクニカルディレクターのデヴィ・リホーは、ロッテルダムのチームをさらに複数ポジションで強化したい考えだが、そのためにはまず放出移籍を成立させる必要がある。

そのため6人の選手が売りに出されており、最も目を引く名前はアネル・アフメドホジッチだ。センターバックの同選手は昨夏、約700万ユーロでシェフィールド・ユナイテッドから加入したが、まだ消えない印象を残せてはいない。

アフメドホジッチが受け取っている高額年俸もあり、フェイエノールト首脳陣は、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下で当面先発の座を争う状況にないことも踏まえ、退団した方がいいと考えている。控えという立場は、才能ある若手選手に任せた方がいいというのがクラブの見方だ。

また、カスパー・テングステッドにも、周知の通り、もはやフェイエノールトでの未来はない。デンマーク人FWは現在、1トップの序列で上田綺世、ナチョ・フェリ、シャキール・ファン・ペルシーに次ぐ4番手となっている。昨季にはテングステッド獲得のため、ベンフィカに600万ユーロ強が支払われていた。

さらに、ルカ・イヴァヌシェツ、バルト・ニューコープ、ジョルダン・ロトンバ、ステファノ・カリージョも退団候補に挙がっている。それぞれのポジションには、すでにより良い選択肢がそろっており、そのため給与体系に空きを作る方が望ましいという。

一方でリホーは、レオ・サウエルの退団を受け、追加のウインガーを明確に探している。また左サイドバックにも補強が必要だ。ジョーダン・ボスとヘイス・スマルがともに現在離脱中だからだ。センターバックのミカ・マルモルは、日曜日のスパルタ戦（1-0勝利）でその役割を見事にこなしていた。

加えてリホーは、さらにGKを1人チームに加えたい考えだ。ティモン・ヴェレンロイターの代役として、すでにチャルク・エルンストを確保しているが、真の控えGKはリアム・ボッシンしか1人いない。