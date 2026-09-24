シャビ・エルナンデス監督のオランダ代表監督デビュー戦は、勝ち点1獲得という結果に終わった。オランダ代表はネーションズリーグでドイツと1-1で引き分け。ドイツもユルゲン・クロップが初めて代表監督としてタッチラインに立った。前半のフェリックス・ヌメチャのゴールで、アウェーのドイツが勝利に近づいたかに見えたが、後半アディショナルタイム深くに、デビュー戦となったルベン・ファン・ボメルの見事なアシストからコーディ・ガクポが同点弾を決めた。

シャビはヨハン・クライフ・アレナで、ジョーイ・フェールマンではなくクインテン・ティンバーを中盤で先発起用した。ドイツではクロップが前回のワールドカップの試合から7人を変更し、デビュー戦となるフィリップ・トロイを先発させるなどの手を打った。ジャマル・ムシアラはキックオフ直前に離脱し、ナディエム・アミリが代役を務めた。

ドイツは立ち上がりから危険な攻撃を見せ、フィルヒル・ファン・ダイクは開始早々、カリム・アデイェミにチャンスを作らせないための対応を強いられた。その後、オランダ代表も徐々に試合に入り、サマーフィルとティンバーを通じて初めてドイツゴールに迫ったが、いずれのシュートもまだ大きな脅威にはならなかった。

12分、オランダは先制したかに思われた。ファン・ダイクがCKからヘディングでネットを揺らしたが、VARがアレハンドロ・エルナンデス主審にオンフィールドレビューを求めた。ブロビーがGKテア・シュテーゲンのプレーを妨げた可能性があったためだ。結局、このゴールは取り消され、スコアは0-0のままとなった。

前半半ばには、ティンバーとヤン・パウル・ファン・ヘッケがともにイエローカードを受け、その後ドイツに負傷者が出た。カイ・ハフェルツはティンバーとの接触で膝に打撃を受け、30分過ぎにピッチを後にしてユネス・エブヌタリブと交代。そのエブヌタリブは投入直後、ニアへのシュートでフェルブルッヘンを脅かした。

その直後、オランダ代表にも負傷離脱が発生した。ブロビーが筋肉系の負傷で倒れ込み、そのストライカーがピッチに倒れている間にドイツが得点した。32分、ヌメチャがペナルティーエリア内の好位置に入り、0-1を突き刺した。ブロビーはプレー続行ができず、メックス・メールディンクと交代。これがメールディンクのオランダ代表デビューとなった。

オランダ代表は前半終了前、アデイェミが無人のゴールに決め切れず上へ外したことで、さらに大きなビハインドを免れた。まさに決定機だった。一方で、逆サイドではデンゼル・ダンフリースのクロスからサマーフィルに同点の好機が訪れたが、ヘディングシュートに力がなく、その後はテア・シュテーゲンがガクポとミッキー・ファン・デ・フェンの得点をともに阻止した。

後半に入ると、オランダは徐々にドイツを押し込み、シャビはティンバーに代えてジョーイ・フェールマンを投入した。その後、オランダ代表はさらに勢いを増していった。ダンフリースはメールディンクの見事なプレーを起点にテア・シュテーゲンに阻まれ、続いてそのデビュー戦のメールディンク自身も2度同点に迫った。まずはダンフリースの低いクロスにあとわずかで届かず、その後は難しい角度から放ったシュートがテア・シュテーゲンに触れてポストを直撃した。

終盤にはルベン・ファン・ボメルがオランダ代表選手としてデビューを果たし、PSVのチームメートであるフース・ティルも途中出場した。それでもドイツがこのまま逃げ切るかに思われたが、92分にファン・ボメルが大仕事をやってのける。PSVのファン・ボメルはセルジュ・ニャブリからボールを奪うと、右足アウトサイドで圧巻のクロスを送り、ガクポがそれをダイレクトで押し込んで1-1とした。

ティルにはなおも決勝点の絶好のヘディングチャンスがあったが、シュートは枠を外れた。こうしてオランダ代表は土壇場で敗戦を免れ、シャビとクロップの代表監督初陣は引き分けで幕を閉じた。