アヤックスは土曜夜、エールディビジ今季最初のビッグマッチで王者PSVに1－3で敗れた。アムステルダムのクラブではヴィクトル・ツィガンコフらがデビューを飾ったが、ESPNの解説陣には悪い印象を残した。

ツィガンコフはヨハン・クライフ・アレナで、1－2とビハインドを負っていた後半15分にピッチへ入った。実況のフィンセント・スヒルトカンプは試合中、このウクライナ代表について「試合のテンポについていけていない」と指摘していた。

解説者のカリム・エル・アハマディも、このESPNの同僚の言葉に全面的に同意した。「ここでは、彼がもたついていた場面でボールを失っている」と、元モロッコ代表は不運なプレーの一例を挙げた。

さらにエル・アハマディは、エスミル・バイラクタレヴィッチの1－3の場面を取り上げ、そこでツィガンコフにも責任があったと指摘した。「彼を完全にフリーにしている。本当に、新加入選手としてこのタイミングで入るのは難しい。でも、ここでは実際のところ、彼が歩いているのが分かる」

「ここでもまだ対応できたはずだ……。守備をしようとしているだけのアタッカーだよ」 同じく解説者のマルシアーノ・フィンクは、この右ウイングにさらに厳しかった。「これじゃ、まるで子どもの守備だ！」

「これは守備じゃない。のろのろ戻って、そのあと何もしないんだから！」と、フィンクは信じられない様子を見せた。スタジオ出演のフーゴ・ボルストも「守っているふりだ！」と付け加えた。

ツィガンコフに見られた明らかなコンディション不足は、十分に説明がつく。クラブ首脳陣との対立により、ジローナでのプレシーズン準備にはほとんど参加していなかったからだ。

また、ツィガンコフに加えてティロ・ケーラーもアヤックスでデビューを果たした。ドイツ人DFは試合終了5分前、直前にルベン・ファン・ボメルのタックルを受けたアーロン・ボウマンに代わって出場した。



