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チェルシーは土曜午後、スタンフォード・ブリッジで痛恨の敗戦を喫した。アウェーのリーズに1-4で敗れ、主力のモイセス・カイセドも負傷交代するという追い打ちを受けた。

チェルシーでは、エマヌエル・エメガが初めて先発出場した。オランダ人FWは昨夏、RCストラスブールから2500万ユーロで加入していた。

スパルタやロイヤル・アントワープなどでプレーしたエメガは、早々にゴールを挙げる。25分にモーガン・ロジャーズからパスを受けると、ためらわずに強烈なシュートをニアサイドへ突き刺した。

その少し前、チェルシーは大きな痛手を負っていた。カイセドが負傷でピッチを去り、ジョーダン・ヘンダーソンと交代した。

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チェルシーがリードを保てた時間も長くなかった。28分、ノア・オカフォーがアウェーのリーズを同点に導いた。ドリブルでペナルティーエリアに進入すると、意表を突くシュートで2人のDFの股を抜き、ファーサイドへ決めた。

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ハーフタイム直後、リーズが逆転した。ロジャーズのハンドに対して主審がPKを宣告。試合後も議論を呼びそうな判定だった。

英国人FWのロジャーズは至近距離からのシュートに対して顔の前に腕を構え、そこにボールが当たった。判定の是非はともかく、カルバート＝ルーウィンがPKを決め、スコアを1-2とした。

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その後まもなく、オカフォーがこの日2点目を挙げた。スイス人FWはサイドからのクロスに合わせられる位置に入り、強烈なシュートをゴール上隅に突き刺した。

終盤にはブレンデン・アーロンソンがゴールを決め、最終スコアを1-4とした。背後へのボールを受け、非常に厳しい角度から見事に決めた。

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トッテナム・ホットスパー 2-0 イプスウィッチ・タウン

プレミアリーグ初先発を果たした18歳のルカ・ウィリアムズ＝バーネットが、1ゴール1アシストで早速トッテナムの勝利に貢献した。15分、期待の若手はペドロ・ポロのクロスをすねで押し込み、先制点を挙げた。

その直後にはヤン・パウル・ファン・ヘッケのヘディングがバーを越え、モハメド・クドゥスの見事なFKはポストを叩いた。ハーフタイム直前には、GKクリスティアン・ウォルトンが2度にわたってウィリアムズ＝バーネットの2点目を阻んだ。

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後半開始早々、イングランドの期待の若手は対面の相手をかわし、正確なクロスを供給。ドミニク・ソランケが滑り込んで合わせ、2-0とした。ウィリアムズ＝バーネットは65分に交代する際、スタンディングオベーションを受けた。