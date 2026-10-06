このところ、若くて長身で、ハイレベルな舞台でサッカーをプレーするストライカーで、なおかつ北欧の国の出身となれば、アーリング・ハーランドと比較されるのは避けがたい。とりわけ得点率まで伴っていればなおさらだ。

その両方に当てはまるのがビャルキ・ガルダルソンだ。16歳のアイスランド人は7月、UMFストヤルナン・ガルザバイルからボルシア・ドルトムントへ移籍した。ガルダルソンはすでに194センチあり、ハーランドとの差はあと1センチ。しかもBVBで見事なスタートを切り、SNSやメディアでは早くも、ノルウェーのスーパースターで元ドルトムントのハーランドとの比較が数多く生まれている。

フェリックス・ヒルシュナーグル監督が率いるウェストファーレンのU-19で、ガルダルソンは最初の2試合で2戦連続ハットトリックという形でスタートした。ホルシュタイン・キールとのカップ戦で3-4と敗れた試合では、彼の3得点も勝利には届かなかったが、それは自身が失点の一因も作っていたためでもあった。1週間後、ロートヴァイス・オーバーハウゼンとのリーグ開幕戦では、このストライカーはわずか11分で完璧なハットトリックを達成。電光掲示板には前半19分の時点ですでにその記録が刻まれていた。

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ビャルキ・ガルダルソンはBVBのU-19で6試合8得点

その後、ガルダルソンがBVBで戦った4試合ではさらに2ゴールを追加。デュイスブルクとの1-1では途中出場から得点も決めた。「ビャルキはフィニッシュの場面で本当に落ち着いている。それが彼の際立ったクオリティーだ。人によっては脈拍が上がってシュートが不正確になる。でもビャルキはリラックスしていて、その冷徹さを備えている」とヒルシュナーグル監督はRuhr Nachrichtenに語っている。

左利きのこの選手は、ドイツ移籍前、すでにストヤルナンのトップチームでアイスランド1部ベスタ・デイルトでデビューしていた。当時16歳3カ月6日だった彼は、このレベルで起用された史上15番目の若さの選手だった。

アイスランド代表の各年代別チームでも、ガルダルソンはすでに得点力を示していた。U-15からU-17まで18試合に出場して10得点を記録。ついこのところも、U-17欧州選手権予選でハットトリックを決めた。9月初旬に1試合欠場する原因となった副鼻腔炎も、ガルダルソンの快進撃にはどうやら大きな影響を及ぼしていないようだ。

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BVBの逸材ビャルキ・ガルダルソンの強みは？

BVBは移籍発表の際、彼をセンターフォワードとして紹介し、その強みを「フィジカルの存在感、両足の使い分け、そしてセットプレーの質」だと説明した。育成センター責任者のトーマス・ブロイヒはこう述べている。「ビャルキは、身体的な存在感があり、ゴールに向かう意識が強く、さらにペナルティーエリアでの感覚にも優れたストライカーだ。我々は以前から彼をリストアップしており、BVBを選んでくれたことをとても喜んでいる」

その通りであることは、ガルダルソン自身もインスタグラムで示しており、ジグナル・イドゥナ・パルクを訪れた際の写真を投稿していた。2025年4月にはすでにドルトムントを訪れ、環境を確認していた。FCコペンハーゲンやレッドブル・ザルツブルクにも足を運び、トライアルトレーニングも受けていたほか、PSVアイントホーフェンとノアシェランも関心を示していたとされる。それでも返答を得たのはウェストファーレンのクラブだった。

もっとも、それは驚きではなかった。というのも、BVBはこの年代の育成分野でヨーロッパ全土に優れた評判を持ち、ここ数年だけでも若い才能を一人前のプロサッカー選手へ育て上げられることを何度も証明してきたからだ。理想像がさらに先、つまりドルトムントのトップチームでの将来まで思い描くことも、この年齢の選手による国外移籍では、常にクラブ関係者の想像の一部に含まれている。

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ビャルキ・ガルダルソンの代理人はBVBのライバル、シャルケ04のレジェンド

とはいえ、最近ではそれがうまくいくケースは少なかった。もっとも、現在はサムエレ・イナシオ、ルカ・レッジャーニ、フィリッポ・マネといった選手たちが前向きな例として挙げられる。一方では、もちろんそれはBVBトップチームの陣容がもともと極めて高いクオリティーを備えていることにも起因する。そこで本当に地位を築くには、ごくわずかな選手しか持ち合わせていない並外れた才能が必要になる。

他方で、とりわけストライカーにとっては、トップチームのFW陣の厚い壁を突破するのは特に難しい。ユスファ・ムココ、ブラッドリー・フィンク、ユリアン・ライクホフは、そのことを身をもって知っている。つまり、ガルダルソンが「アイスランドのハーランド」となるまでには、なお極めて長い道のりがある。

そのことはエッベ・サンドも理解している。BVBのライバルであるシャルケ04のストライカーのレジェンドは、ガルダルソンの代理人でもある。デンマーク人のサンドは、自身の顧客についてBildにこう語った。「ガルダルソンは素晴らしい姿勢を持った本当にいい少年だ。彼はゴールの場所を分かっていて、とてつもないポテンシャルを持っている。ただ、この少年はまだ16歳で、筋肉量を増やすことなど、多くの面でまだ改善できる。とにかく時間を与えてほしい！」

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ビャルキ・ガルダルソンはかつて14試合で31ゴールを記録

2年前にアイスランドのユース年代で14試合31得点を記録したガルダルソンは、ここまでのプレーで、自身への賛辞が決して理由のないものではないと強調してみせた。ペナルティーエリア内での嗅覚に加え、ポストプレーでボールを収める能力でも印象を残した。「彼は優れた嗅覚を持っているが、味方をうまく生かすこともできるし、背後へのランも見せる」とヒルシュナーグルは話した。

それというのも、2009-10シーズンに当時2部のハンザ・ロストックで公式戦通算16試合に出場したガルダル・ヨハンソンを父に持つガルダルソンは、ストライカーの中央のポジションだけに限定される選手ではないからだ。母国でも、また各年代別代表でも、ときおり攻撃的なウイングで起用されてきた。

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ビャルキ・ガルダルソンはどの選手に似ている？

ガルダルソンは長身ながら狭い局面でもうまくドリブルでき、スピードとテクニックを備え、それらの能力を機敏な動きへと結びつけている。高いフィジカル、ゴールへ向かう鋭いフィニッシュ、得点の匂いがするエリアでの存在感と合わせて見れば、ガルダルソンのプレーから連想されるのは、むしろニック・ヴォルテマーデだ。

もっとも、ヴォルテマーデであれハーランドであれ、彼とBVBがどこへ向かうのかがはっきりするのは、まだずっと先のことになる。ひょっとすると、ガルダルソンのミドルネームであるフラヴンは良い前兆なのかもしれない。これはアイスランド語で「ワタリガラス」を意味し、彼らは知性と、さまざまな環境に適応する能力で知られている。故郷から直線距離で約2200キロ離れたドルトムントでのスタートは、いずれにせよガルダルソンにとって大成功以上のものとなっている。

BVBの逸材ビャルキ・ガルダルソンのプロフィール