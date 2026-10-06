ここ最近、若くて長身で、高いレベルでサッカーをプレーするストライカーで、なおかつ北欧の国の出身であれば、アーリング・ハーランドと比較されるのはほとんど避けられない。とりわけ得点率まで伴っていればなおさらだ。

その両方に当てはまるのがビャルキ・ガルダルソンだ。16歳のアイスランド人は7月、UMFストヤルナン・ガルダバイルからボルシア・ドルトムントに加入した。ガルダルソンの身長はすでに1.94メートルあり、ハーランドとの差はあと1センチ。そしてBVBでも華々しいスタートを切り、ソーシャルメディアやメディアでも、ノルウェーのスーパースターで元ドルトムント所属のハーランドを引き合いに出されることがすでに何度もあった。

フェリックス・ヒルシュナーグル監督が率いるウェストファーレンのU-19で、ガルダルソンは最初の2試合で2戦連続ハットトリックという滑り出しを見せた。ホルシュタイン・キールとのカップ戦では3-4で敗れ、自身の3得点も勝利にはつながらなかったが、その理由の一つは自ら失点を招いていたことだった。1週間後のロートワイス・オーバーハウゼンとのリーグ開幕戦では、このストライカーはわずか11分間で純然たるハットトリックを達成。試合開始19分の時点でスコアボードにその記録が刻まれていた。

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ビャルキ・ガルダルソンはBVBのU-19で6試合8得点

その後ガルダルソンがBVBで戦った4試合では、さらに2ゴールを追加。デュイスブルクとの1-1では途中出場での得点だった。「ビャルキはフィニッシュの場面で非常に落ち着いている。それが彼の際立ったクオリティーだ。中には脈拍が上がってフィニッシュが不正確になる選手もいる。でもビャルキは冷静で、この氷のような冷徹さを持っている」とヒルシュナーグル監督はRuhr Nachrichtenに語った。

この左利きはドイツ移籍前、すでにストヤルナンのトップチームで、アイスランドの最上位リーグであるベスタ・デイルドでデビューを飾っていた。当時16歳3カ月6日で、このレベルで起用された選手としては史上15番目の若さだった。

アイスランド代表の各年代別チームでも、ガルダルソンはすでに得点感覚を示していた。U-15からU-17までの18試合で10ゴールを記録。ついこの数日も、U-17欧州選手権予選で3得点を挙げた。9月初旬に1試合欠場する原因となった副鼻腔炎も、ガルダルソンの快進撃に大きな影響はなかったようだ。

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BVBの逸材ビャルキ・ガルダルソンの強みとは？

BVBは移籍発表に際し、彼をセンターフォワードとして紹介し、その長所について「フィジカルの強さ、両足を使えること、そしてセットプレーの質」と説明した。育成センター責任者のトーマス・ブロイヒはこう語っている。「ビャルキはフィジカル面で存在感があり、ゴールに向かう姿勢が明確で、ペナルティーエリアに対する優れた感覚を備えたストライカーだ。以前から長くリストアップしていた選手で、彼がBVBを選んでくれたことを非常にうれしく思っている」

それが事実であることを、ガルダルソン本人も自身のインスタグラムで示しており、ジグナル・イドゥナ・パルクを訪れた際の写真を投稿していた。2025年4月の時点ですでにドルトムントを訪れ、現地の状況を視察していた。FCコペンハーゲンやレッドブル・ザルツブルクにも足を運び、トライアル練習にも参加していたほか、PSVアイントホーフェンとノアシェランも関心を示していたとされる。それでも承諾を得たのはウェストファーレン勢だった。

もちろん、これは驚きではなかった。というのも、BVBはこのユース年代においてヨーロッパ全土で非常に高い評価を得ており、ここ数年で若い才能を一人前のプロサッカー選手へと育て上げられることを何度となく証明してきたからだ。そして理想像がさらにその先、すなわちドルトムントのトップチームでの将来まで見据えるものであることも、この年齢の選手による海外移籍では、常にクラブ首脳陣の想像の一部となっている。

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ビャルキ・ガルダルソンの代理人はBVBのライバル、シャルケ04のレジェンド

もっとも、近年それが実現するケースは少なすぎた。とはいえ、現在はサムエレ・イナシオ、ルカ・レッジャーニ、フィリッポ・マネといった選手たちが好例として挙げられる。一方では当然ながら、BVBのトップチームの陣容がもともと非常に高いクオリティーを備えていることが理由だ。そこで本当に地位を築くには、ごく一部の者しか持たない並外れた才能が必要になる。

他方で、とりわけストライカーにとっては、トップチームの攻撃陣の壁を突破するのが特に難しい。ユスファ・ムココ、ブラッドリー・フィンク、ユリアン・レイクホフがその難しさをよく知っている。したがって、ガルダルソンが“アイスランドのハーランド”になるまでの道のりは、まだ途方もなく遠い。

それはエッベ・サンドも理解している。BVBのライバルであるシャルケ04のストライカーのレジェンドは、ガルダルソンの代理人だ。デンマーク人のサンドは、自身のクライアントについてBildにこう語った。「ガルダルソンは素晴らしい姿勢を持った本当にいい青年だ。ゴールの位置を分かっていて、計り知れないポテンシャルがある。でもこの少年はまだ16歳で、筋肉量を増やすことなど、多くの面でまだ改善できる。とにかく時間を与えてほしい！」

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ビャルキ・ガルダルソンはかつて14試合で31ゴールを記録

2年前にアイスランドのユースカテゴリーで14試合31得点を記録したガルダルソンは、これまでのプレーでも、自身への称賛が決して偶然ではないことを裏づけている。ペナルティーエリア内での嗅覚に加え、ポストプレーでボールを収める能力でも印象を残した。「彼は優れた嗅覚を持っているが、味方も上手く生かせるし、背後へのランも見せる」とヒルシュナーグルは話した。

それは、父ガルダル・ヨハンソンが2009-10シーズンに当時2部のハンザ・ロストックで公式戦通算16試合に出場したガルダルソンが、ストライカー中央のポジションだけに限定された選手ではないからだ。母国でも、また各年代別代表でも、時折攻撃的なウイングでプレーしていた。

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ビャルキ・ガルダルソンに似ている選手は？

ガルダルソンは長身ながら狭いスペースでもうまくドリブルでき、スピードと技術を備え、それらの能力を機敏な動きへと結びつけている。その高いフィジカル、ゴールへ向かうフィニッシュ、得点の可能性が高いエリアでの存在感も合わせて考えると、ガルダルソンのプレーを見た際に思い浮かぶのは、むしろニック・ヴォルテマーデだ。

だが、ヴォルテマーデであれハーランドであれ、彼とBVBがどこへ向かうのかが明らかになるのは、まだずっと先のことだろう。もしかすると、ガルダルソンのミドルネームであるフラヴンは縁起のいいものかもしれない。アイスランド語で「ワタリガラス」を意味し、ワタリガラスは知性とさまざまな環境への適応力で知られているからだ。いずれにせよ、故郷から直線距離で約2200キロ離れたドルトムントでのスタートは、ガルダルソンにとってこれ以上ないほど順調なものとなっている。

BVBの逸材ビャルキ・ガルダルソンのプロフィール