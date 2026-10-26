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LAFCはライバルのLAギャラクシーと劇的な2-2の引き分けを演じ、MLSカップ・プレーオフ進出を決めた。「エル・トラフィコ」で2点を先行されながら、デニス・ブアンガが牽引して後半に追いついたチームの粘り強さを、暫定監督のシャビ・タマリットは称賛した。

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LAFC、ダービーの激闘を経てプレーオフ進出を決める

LAFCはBMOスタジアムでLAギャラクシーと2-2で引き分け、MLSカップ・プレーオフ進出を決めた。エル・トラフィコの一戦で、ホームのLAFCは2点のビハインドから追いつき、貴重な勝ち点1を手にした。

ジョセフ・ペイントシルは相手の守備のミスを突いて2得点を挙げ、ギャラクシーが試合を完全に掌握した。しかし、LAFCは立て続けに2点を奪ってすぐさま応戦し、ポストシーズン進出への望みをつないだ。この結果、LAFCは5年連続のプレーオフ進出が確定。参戦9シーズンで8度目のポストシーズン進出となった。

タマリット暫定監督、後半の劇的な反撃を称賛

タマリット暫定監督は、選手たちが見せた闘志を喜んだ。LAFCは前半の多くの時間帯で試合を支配しながらもリードを許し、後半早々に再び失点。それでも守備でのつまずきを乗り越え、見事な反撃で引き分けに持ち込んだ。

「チームをとても誇りに思う。我々にふさわしくない、非常に難しい状況をどう乗り越えたかということをね」とタマリット監督は記者団に語った。「選手たちは決して諦めない」

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反撃の口火を切ったのはブアンガだ。ギャラクシーのGK JT・マルチンコウスキがアルミンド・ジープのシュートをこぼすと、こぼれ球を押し込んだ。続いて、ソン・フンミンの鋭いクロスからレオ・ヴァルタが同点ゴールを決めた。

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守備のミスに不満を募らせるLAFC

反撃は称賛に値する一方、LAFCには失点の仕方への不満が残った。ペイントシルの2点目は、ウーゴ・ロリスがエリック・トミーのシュートをこぼした後に生まれ、守備の脆さが浮き彫りになった。

DFアーロン・ロングはギャラクシーの2得点について「少し安易に、少し簡単に許してしまった」と守備陣を批判。「ホームで2点を取ったなら、勝つべき試合だ」と付け加えた。

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プレーオフでのホーム開催を目指す

レギュラーシーズンは残り2試合となり、LAFCはより上位のシード獲得に目を向ける。間もなく始まるプレーオフで望ましいホーム開催権を得るには、好成績でシーズンを締めくくることが欠かせない。残る2試合では、11月2日にミネソタ・ユナイテッドと対戦し、その6日後にはシアトル・サウンダーズとのアウェー戦に臨む。