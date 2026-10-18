フローニンゲン対アヤックスの試合は、序盤から注目の場面が相次いだ。ダヴィ・クラーセンがPKを失敗した後、今度はそのクラーセンがPKを与えたかに思われた。しかし、主審のデニス・ヒグラーは映像を確認した末、異なる判断を下した。

クラーセンは自陣ペナルティーエリア内で激しくスライディングし、ブリニョルフル・ウィルムソンと接触した。ユーロボルフのホームサポーターはPKを求めて声を上げたが、ヒグラー主審はプレーを続行させた。

VARのエドウィン・ファン・デ・グラーフはこの判断に全面的には納得せず、主審にモニターでの確認を求めた。それでもヒグラー主審は映像を確認した後、当初の判定を維持。PKは与えなかった。

その際、ヒグラー主審の説明がESPNを通じて聞こえていた。主審の見解では、クラーセンとウィルムソンが接触したのは、ボールがすでに通り過ぎた後だった。

ヒグラー主審はまずファン・デ・グラーフに「接触について、別の角度の映像はある？」と尋ねた。続けて、「そう、接触はここで初めて起きている。フローニンゲンの選手（ウィルムソン、編集部注）もボールには触れていない。私には、ここで前を滑って通り過ぎているように見える。だから、絶対にPKではない」と判定を説明した。