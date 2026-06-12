デニス・テ・クロース：「アヤックス、フェイエノールト、PSVには彼を獲得する資金がない」

FR12によると、フェイエノールトはジルベルト・モラ獲得に向けて具体的な行動を取ったことはない。クラブは今年初めに、クラブ・ティフアナ所属のこのメキシコ人若手選手の移籍金が過剰に高額だと判断した。

さらにモラは17歳ながら最近ティフアナとの契約を2029年半ばまで延長し、市場価値はさらに上昇している。

数か月前にはメキシコ国内でアヤックスやフェイエノールトへの移籍が噂されたが、現在はティフアナが少なくとも3000万ユーロを要求しているとされる。

フェイエノールト元ディレクターのデニス・テ・クロース氏は「オランダでそんな金額を払うクラブはない。ベンフィカでも真のトップタレントには2000万ユーロ程度だ」と語り、モラがエールディヴィジでプレーする可能性を否定した。

「どのクラブが何をすべきかは断言できないが、オランダではアヤックス、フェイエノールト、PSVがそんな金額を払うとは考えられない」と彼はVamosのインタビューで語った。

モラは木曜夜、メキシコ代表として途中出場。開催国メキシコは初戦で南アフリカに2-0で勝利した。

66分に途中出場したモラは、ワールドカップ史上最年少のメキシコ代表選手となった。この記録は1930年にマヌエル・ロサスが18歳88日で出場して以来のものだった。