デニス・テ・クロースは4月末にプレミアリーグからオファーを受けたが、メキシコ移籍を選んだ。

デニス・テ・クロースは今夏、CFモンテレイへ正式に移籍する。フェイエノールトは公式チャンネルで、今シーズン限りでの退団を発表した。移籍は既定路線だった。テ・クロースは以前からモンテレイと強く噂されていた。

モンテレイではスポーツディレクターに就き、ホセ・アントニオ「タト」ノリエガの後任として、新たに就任したテクニカルディレクター、ウォルター・エルヴィティと連携する。

テ・クロースはフェイエノールトのクラブ公式サイトで「すべてが、いや、極めて急速に進んだ」と語った。「退団発表から72時間以内に、プレミアリーグ、米国、メキシコから複数の実質的なオファーを受けた。」

結果として私はモンテレイを選択しました。家族とともに、妻と二人の娘の故郷に戻ります。そこで私たちは長年素晴らしい生活を送りましたし、私も充実した成果を挙げることができました」と語った。テ・クロースは以前、チバス・グアダラハラ、ティグレスUANL、メキシコサッカー連盟で働いている。

「良い思い出しかない。モンテレイは大きな挑戦だ。近年成績が振るわないクラブを立て直す使命に魅力を感じた」

フェイエノールトでの盛大な送別会は希望していない。「まだ通常通り働いている。数週間以内に少人数で別れの機会を持ち、デ・クープでは同僚全員と懇親会を開く予定だ」と語った。

「最後に、メディアの皆さんとランチを予定しています。大勢でのパーティーは好みではありません。いつも言っているように、大切なのは私ではなくフェイエノールトです。クラブ、後任者、そして同僚たちの今後の成功を祈っています。」