デニス・テ・クロースは、フェイエノールトでの最悪の采配を問われ、ある補強選手を例に挙げた。

デニス・テ・クロースは今夏フェイエノールトを去る。 『Voetbal International』のインタビューで、彼はデ・クープでの日々を振り返り、最高と最悪の決断を語った。

最高の決断は、クラブが常にサッカーそのものに集中したことだと語る。「良い移籍もあったが、不本意な移籍や失敗もあった。結果が良ければ欠点は目立たなくなる」。

「サンティアゴ・ヒメネスは安くなかったが、非常に創造的な取引だった。水曜日にオランダ代表でプレーしたマッツ・ウィッファーは100万ユーロもかからなかった。ハジ・ムッサには当初疑問があったが、300万ユーロ以下で獲得できた」とテ・クロースは語った。

最悪の判断を聞かれると少し考え込み、「名前は出しづらいが、ルカ・イヴァヌセックだ。代表戦で3度チェックした。デ・クープでのデンゼル・ダムフリーズ戦でも。ダムフリーズは今、レアル・マドリードへ移籍する」と語った。

「彼は非常に上手で、ダンフリースは一度トンネルに滑り込みそうになった。そのプレーを見ると『この選手は本物だ』と思ってしまう。高額な選手だったが、データ分析など適切なプロセスを経て獲得した。思いつきで連れてきたわけではない」

「獲得直前にはチャンピオンズリーグ出場をかけたプレーオフで3得点を挙げていた。良い判断をする場所には、悪い判断も付き物だ。後から『こうすれば良かった』と悔やむこともある」とテ・クロースは結んだ。

フェイエノールトは2023年、800万ユーロでディナモ・ザグレブからイヴァヌセックを獲得。公式戦55試合で4得点7アシストを記録したが、昨季はPAOKサロニキへレンタル移籍し、今夏完全移籍する可能性がある。