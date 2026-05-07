デニス・テ・クロースが明かす：「プレミアリーグからオファーを受けた」

デニス・テ・クロースは今夏、CFモンテレイへ正式に移籍する。フェイエノールトは公式チャンネルで、今シーズン限りでの退団を発表した。驚きは小さい。テ・クロースは以前から同クラブと強く噂されていたからだ。

モンテレイではスポーツディレクターに就任し、ホセ・アントニオ“タト”ノリエガの後任として、新任テクニカルディレクターのウォルター・エルヴィティと連携する。

テ・クロースはクラブ公式サイトで「すべてが、いや、極めて急速に進んだ」と語った。「フェイエノールト退団発表から72時間以内に、プレミアリーグ、米国、メキシコから複数の上位クラブと話し合うよう真剣なオファーを受けた。」

結果としてモンテレイを選んだ。「妻と二人の娘の故郷に戻り、家族とともに再び素晴らしい生活を送りたい。メキシコでは以前チバス・グアダラハラ、ティグレスUANL、メキシコサッカー連盟で働いた経験があり、良い思い出もある」と語った。

「メキシコには良い思い出しかない。モンテレイは近年苦戦しているが、だからこそ大きな挑戦だ」

フェイエノールトでの盛大な送別会は望んでいない。「まだ通常通り働いている。数週間以内に少人数で別れの機会を設け、デ・クープでは全同僚と懇親会を開く予定だ」と語った。

「最後に、メディアの皆さんとランチを予定しています。大勢でのパーティーは好みではありません。いつも言っているように、大切なのは私ではなくフェイエノールトです。クラブ、後任者、そして同僚たちの今後の成功を祈っています。」