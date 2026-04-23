デニス・テ・クロースがフェイエノールト退団について初めてコメント：「現在の基盤はしっかりしている」

オランダ各メディアの報道を受け、フェイエノールトは7月1日付でデニス・テ・クロース氏が退任すると正式発表した。同氏は公式発表で、双方の合意による決定だと初めてコメントした。

クラブ内では技術方針の最終責任者も務めたが、新たな挑戦を求めて退任を決断した。

クラブ公式サイトを通じてテ・クロース氏は「後任者に良い状態を引き継ぐため、残りの期間全力で取り組む。フェイエノールトを率いられたことを光栄に思う。困難もあったが、皆で大きな一歩を踏み出した」と語った。

「今ある基盤は堅固です。クラブとサポーターがこの基盤をさらに発展させていくことを願っています。新スタジアムの一体化もその一環です。」

「将来、私と家族がどこへ進むかはまだ分かりません。しかし、この期間を常に誇りに思うでしょう。フェイエノールトとすべてのフェイエノールダーの今後のご活躍をお祈りします」と結んだ。

また、監査役会の一員として圧力を受けているトゥーン・ファン・ボデゴム会長も次のように語っている。「デニスは変革期にクラブを率い、財政を安定させ、プロ化と将来への備えに貢献した。」

「その過程で彼は大きな負担を負いました。本人とクラブの双方の利益を考え、協力関係を終えることが最善だと判断しました」とファン・ボデゴム氏は語った。

フェイエノールトは大きな課題に直面している。テ・クロースの退任により、ロッテルダムのクラブはゼネラルマネージャーとテクニカルディレクターの2つのポストの後任を探さなければならない。後任選びのプロセスはすでに始まっている。