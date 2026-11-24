共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ガラタサライは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでアストン・ヴィラをホームに迎え、1-0で勝利した。これでトルコの強豪は13位に浮上。ヴィラは7位にとどまり、ガラタサライと同じく5試合で勝ち点9としている。

前半は両チームとも相手をおおむね抑え込んだ。アストン・ヴィラのテイラー・ハーウッド＝ベリスがヘディングを放ったが、イスタンブールでの先制点にはつながらなかった。

後半開始から数分後、イアン・マートセンがペナルティーエリア内で倒れたが、PKは与えられなかった。ガラタサライはイングランドのチームの守備を崩そうとしたものの、ホームチームに大きなチャンスは生まれなかった。

試合は見せ場のない引き分けに終わるかと思われた。しかし、77分に状況が変わる。アストン・ヴィラのゴールエリア内での混戦から、デニズ・ギュルがガラタサライの先制点を決めた。ヘディングで得点した途中出場のギュルは、顔を蹴られて負傷し、一時治療を受けた。それでも、このFWは交代せずに済んだ。

広告 広告

今季のチャンピオンズリーグでは先にフェネルバフチェを6-0で破っていたヨーロッパリーグ王者にとって、大きな痛手となった。終盤、ウナイ・エメリ率いるチームには時間がなくなっていった。

Related Topics

ガラタサライは試合を決定づけようとし、アブドゥルケリム・バルダクチがその一歩手前まで迫った。しかし、ヴィラのGK鈴木彩艶が強烈なシュートを見事に防ぎ、チームを救った。

トルコ勢は終盤の数分間をしのぎ、重要な1-0の勝利をもぎ取った。来週月曜日のベシクタシュとの大一番に向けても、良い予行演習となった。

広告

土曜日に下位のサンダーランドと0-0で引き分けていたヴィラにとっては、手痛い結果となった。土曜日にはプレミアリーグで残留争い中のイプスウィッチ・タウンを相手に、再び勝利を狙う。