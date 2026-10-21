「私なら常に別のタイプを選ぶ」。ザマーはPrime Videoの解説者としてそう語った。59歳のザマーは、試合の「中心」に「もう少し」いる選手を好むという。

ザマーは意図的に名前を挙げなかった。その代わり、ドルトムントのアドバイザーを務めるザマーは、あくまで主観的な見方だと強調した。「これは私の考え方だ。だからこそ、サッカーでは目標に至る道がいくつもあることが多い」と説明した。ただ、ファンに愛される選手に対して、少しばかり辛口の言葉も漏らした。「デニズ・ウンダフのインタビューを見たとき、『彼は今、私に何を伝えたいんだ？』と思ったよ」

それでもザマーは、ウンダフを「本当に飾らない選手」だと捉えており、30歳のストライカーが「このチームで非常に受け入れられている」と考えている。それには「大きな価値がある」ため、主将の腕章を巻いていることも「ある程度は理解できる」という。クリストフ・クラマーはこう付け加えた。「時代も少し変わったと思う。私たちが主将に求めがちな、ああいう強烈な個性の持ち主が、そもそも大勢いるのか分からないし、そういう選手に常に先発の座が保証されているのかも分からない」。2014年のワールドカップ王者は、このストライカーが「プレーでチームを引っ張っている」と続けた。「そしてマティアスが言うとおり、彼はとても、とても飾らない人でもある。それもチームにとって重要だ。私だって『えっ、どうして彼が主将なんだ!?』と言っているわけじゃない」

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特にブンデスリーガで苦戦：デニズ・ウンダフが得点不振

ウンダフは、本人にとって成功を収めたドイツ代表でのワールドカップ（3ゴール、2アシスト）を終えた今夏、アタカン・カラゾルから主将の座を引き継いだ。カラゾルは昨季すでに、絶対的なレギュラーではなくなっていた。ウンダフはそれ以降、公式戦10試合でわずか1ゴールにとどまっている。ただし、さらに4ゴールをアシストした。ブンデスリーガでは、まだゴールにもアシストにも絡んでいない。

そもそもVfBシュトゥットガルトは、これまでリーグ戦で異なる姿を見せている。最初の6試合で獲得した勝ち点はわずか6。直近ではHSVに0-1で痛い敗戦を喫した。最大の課題は決定力で、ウンダフと前線でコンビを組むエルメディン・デミロヴィッチとジェナン・ペイチノヴィッチも、ブンデスリーガでは得点力を発揮できていない。

一方、チャンピオンズリーグではまったく様子が違う。デミロヴィッチの4ゴールにも支えられ、VfBシュトゥットガルトはアトレティコとの1-1の引き分けを経て、勝ち点7を手にしている。この試合では、遅くとも64分にモルテン・ヒュルマンドがレッドカードを受けた時点で、勝利さえ可能だった。一方、DFBポカールの1回戦ではペイチノヴィッチがハットトリックを達成した。