ユルゲン・クロップが先週、初のメンバーを発表した際、そこには数々のサプライズがあった。新たにドイツ代表監督に就任したクロップは、44人の陣容に実に16人の初招集選手を選出。その中には、招集時点で5カ月以上にわたって一度も試合に出場していなかった選手もいた。セルジュ・ニャブリだ。

31歳の攻撃的選手であるニャブリは、4月中旬に内転筋を重傷していた。そのため、FCバイエルンでのシーズン終盤戦だけでなく、北米でのワールドカップ、さらにプレシーズンとシーズン開幕も欠場した。ニャブリが復帰を果たしたのは、メンバー発表の翌日になってからだった。ウニオン・ベルリンに7-0で勝利した試合で、13分間プレーしている。

それでもクロップが彼をドイツ代表に招集したというのは、かなり注目すべき信頼の表れだ。とりわけ、ニャブリはニコ・シュロッターベック、ジャマル・ムシアラ、フィン・ダーメンと並び、代表活動期間の全日程に帯同できるわずか4人のうちの1人でもある。

ニャブリはかつてドイツサッカー停滞の象徴と見なされていた

招集されなかった選手の中には、ニャブリに対するクロップの特別な扱いと、何人かの招集見送り理由とが相まって、驚きを覚えた者もいたはずだ。 デニズ・ウンダフが外れたのは、クロップによれば「まだ本当の意味で今季に入り込めていない」からだという。アキレス腱の問題を抱えながらも、ウンダフはそれでも6試合に出場し、4アシストを記録していた。一方で、今季ここまでガラタサライの全公式戦に出場していたレロイ・ザネについては、「まだ本当の意味で足場を築けていない」とクロップは述べている。

直近の出来だけを見れば、2人が本当に説得力を示せていたとは言いがたい。代表監督が彼らを外し、その代わりにまだ消耗していない新顔を試すのは理解できる。ただ、ニャブリはウンダフやザネよりも明らかに「今季に入り込めて」おらず、「足場を築けて」もいない。試合勘はなく、コンディション面でも100パーセントにはほど遠い。違いがあるとすれば、今回無視されたこの2人のワールドカップ先発メンバーとは異なり、クロップはニャブリについて、ドイツ代表再出発の中で重要な役割を担えるというイメージを根本的に持っているように見える点だ。

ニャブリにとって確かに追い風になっているのは、あの恥ずべきワールドカップを欠場していたことで、クロップや世間からしがらみのない存在と見なされていることだろう。しかも31歳という、すでにサッカー選手としては比較的年齢を重ねた段階にありながら、である。実際、この44人のメンバーでニャブリより年上なのは、主将ヨシュア・キミッヒ（同じく31歳）と、新たな、そして古くからの正GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（34歳）だけだ。

全体として見れば、ここ最近のニャブリがたどってきた変化は目を引くものがある。さほど遠くない過去には、彼自身もまた慢性的に賛否の的だったからだ。代表でも、そして何よりFCバイエルンでも。高すぎる、ケガが多すぎる、などなど。ザネや、レオン・ゴレツカ、時にはキミッヒと同じように、ニャブリはドイツサッカー停滞の象徴として見られていた。

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セルジュ・ニャブリはFCバイエルンで強いシーズンを送った

2025年春の時点でも、彼はFCバイエルンで売却候補と見なされていた。だがその後、運命は彼にこの上なく味方した。トーマス・ミュラーはバンクーバーへ去り、ジャマル・ムシアラは重傷を負い、高額な新戦力をミュンヘンは獲得したがらなかった。セルジュ、トップ下のレギュラーの座があるぞ！ そしてニャブリは、その思いがけないチャンスを生かした。

昨季は21のゴール関与を記録し、ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、ルイス・ディアスの間で自由な存在として、ミュンヘンの攻撃に新たな次元を加えた。とりわけチャンピオンズリーグでは、いくつもの圧巻のパフォーマンスを見せている。リーグフェーズのパリ・サンジェルマン戦での勝利では、ディアスの退場によってハーフタイムで交代するまで、ニャブリは事実上完璧な45分間を演じた。アタランタ・ベルガモとのラウンド16、レアル・マドリーとの準々決勝でも輝きを放った。その間に、長らく考えられなかったことも起きた。ニャブリは2月、FCバイエルンと新契約（2028年まで）を結んだのだ。

彼を止めたのは、シーズンの勝負どころを目前にした重傷だけだった。PSGとの準決勝で、リーグフェーズでのPSG戦のような状態のニャブリがいたなら、いったい何が可能だっただろうか。

ヴァンサン・コンパニ「彼がどれだけ良かったかを、我々は忘れていない」

ニャブリがここ数カ月、復帰に向けて取り組む一方で、FCバイエルンでは彼の本職である攻撃的MFのポジションをめぐる競争が激化していた。ワールドカップでの好パフォーマンスを受けて、ミュンヘンはPSVアイントホーフェンから移籍金5000万ユーロでイスマエル・サイバリを獲得。さらにムシアラも最近になって再びベストフォームへ近づいている。マイケル・オリーズとレナルト・カールも中央でプレー可能だ。

ウニオン戦でニャブリの復帰が見えてきた際、指揮官のヴァンサン・コンパニはこう強調した。「彼が昨季どれだけ良かったかを、我々は忘れていない」。ニャブリが「再び自分のレベルに戻ってくれば、そのポジションの他の全員も良くなければならない」とコンパニは語った。「そうなれば、またポジティブな競争のダイナミズムが生まれる。それこそが最終的に我々の求めるものだ」

クロップの信頼によって、ニャブリは今、代表チームの中でさらに状態を戻していけるという恵まれた立場にある。「連れて行ってもらえて、その中でリズムを保てるのは、自分にとって本当に大きなプラスだ」とニャブリは語った。4試合のうちのどこかで、ドイツ代表での復帰を果たす可能性も十分にある。