シュヴァーベンの主将ウンダフは29分、アンジェロ・シュティラーの見事な動きとアシストから冷静に決め、一時は1-0とする先制点を挙げた。この得点により、ウンダフはOptaによると、昨季以降の欧州カップ戦本大会で最も得点に絡んだドイツ人選手となった。

30歳のウンダフはこの期間に12得点関与（4ゴール、8アシスト）を記録。VfBシュトゥットガルトがバイキング・スタバンゲルに3-1で勝利した初戦でも、すでに2ゴールをアシストしていた。それに伴い、昨季はヨーロッパリーグで9得点関与を記録。シュトゥットガルトは同大会でベスト16まで進み、最終的にFCポルトに敗れた。

一方、ウンダフにとっては待望の一得点でもあった。それまで3大会すべてで無得点に終わっていたためだ。ストライカーはアキレス腱に問題を抱えてシーズンを迎え、時に不運なプレーもあって批判を浴びていた。さらに9月には、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップが、大人数の招集メンバーにウンダフを含めなかった。

デニズ・ウンダフ、ワールドカップでもVfBシュトゥットガルトでも活躍

ウンダフはワールドカップでドイツ代表として4試合に出場し、3ゴールを記録。数少ない明るい材料の一人となっていた。VfBでは25ゴール、14アシストを記録し、新シーズンを前にアタカン・カラゾルから主将を引き継いだ。

セバスティアン・ヘーネス監督は一貫してウンダフを支持してきた。「ウンダフをスタッツで説明し始めたら、私からすればその時点で負けだ」と、チャンピオンズリーグ初戦を前に語っていた。

VfBは最終的に3-0で勝利し、チャンピオンズリーグで完璧なスタートを切った。残る2得点は、ヨシャ・ヴァグノマンのクロスから生まれたサンドロ・クルスのオウンゴール（65分）と、エルメディン・デミロヴィッチのゴール（90分）だった。

VfBシュトゥットガルト：セバスティアン・ヘーネス監督が5人を変更

ヘーネス監督はパーダーボルン戦（2-0）から、GKを含む5人を変更した。長期離脱を経て先ごろブンデスリーガデビューを果たしたデニス・ザイメンに代わり、ファビアン・ブレドロウが起用された。GKの交代について、ヘーネス監督は「デニスは4カ月の負傷離脱から戻ってきたところだ」と説明した。

VfBが試合を明確に支配したため、ブレドロウに出番はほとんどなかった。 ラモン・ヘンドリクス（15分）とウンダフ（24分）が最初のチャンスを逃した後、主将のシュートはわずかに相手に当たってコースが変わり、やや幸運な形で先制点となった。その直後には、ヴァグノマンの強烈なシュートがクロスバーを叩き、追加点まであと一歩に迫った。その後はドミニク・タカチが、前半終了時の点差がさらに広がるのを防いだ。

後半に入ると、かつての世界的名選手ヤヤ・トゥーレが指揮するブラチスラヴァが試合の流れをつかみ始めた。サンドロ・クルス（61分）のシュートはクロスバーを直撃。VfBは一時ぐらついたが、ヴァグノマンの鋭い折り返しをクルスが不運にもゴールへそらし、追加点を得た。スタバンゲル戦でハットトリックを達成していたデミロヴィッチは、終盤にヘディングでゴールを決めた。



