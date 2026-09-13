デニス・ファン・ボイケリングとジョン・ファン・ボイケリングは、もはやGVVVの監督ではない。セカンド・ディビジーに所属するこのアマチュアクラブの理事会は、土曜日のアイセルメールフォーヘルス戦アウェーゲームを巡る出来事について調査を行った後、この事実を公表した。

ジョン・ファン・ボイケリングは、アマチュアサッカーの大一番であるアイセルメールフォーヘルス対GVVVのハーフタイム中に重度の暴行を加えたとして обвинされている。フェイエノールトやNECなどでプレーした元サッカー選手は、アイセルメールフォーヘルスの選手キエルモ・ドゥマイの顔を殴ったとされている。

土曜午後、スポルトパルク・デ・ウェストマートでは事態が完全に制御不能となった。0-2のスコアで両チームがロッカールームへ引き揚げたが、そこで問題が起きた。RTVユトレヒトによれば、ドゥマイは選手用トンネルに入る際、顔を殴られたという。

その結果、彼は大きな被害を負った。写真では、ドゥマイの顔が血まみれになっており、数本の歯を失っている様子が確認できる。今回、ファン・ボイケリングが加害者とみられていることが明らかになった。彼はGVVVで兄デニス・ファン・ボイケリングのアシスタントコーチを務めている。

GVVVはすでに声明を発表している。クラブ公式サイトには「G.V.V.V.は、土曜日午後にアイセルメールフォーヘルス戦のハーフタイム中に起きた出来事に深い衝撃を受けている。 暴力は、いかなる形であれ、我々のクラブにもG.V.V.V.が掲げる価値観にも全くそぐわない。我々は、サッカー場の内外を問わず、あらゆる形の身体的暴力を明確に非難する」と記されている。

さらに「理事会は試合終了直後に対応に乗り出し、出来事と関係者の役割について慎重な調査を開始した。現時点で入手可能な情報に基づき、理事会はヘッドコーチのデニス・ファン・ボイケリングとアシスタントコーチのジョン・ファン・ボイケリングが即時にG.V.V.V.での職務を行わないと決定した。加えて、理事会は彼らとの協力関係を継続するための十分な根拠は存在しないとの結論に達した」としており、両指導者がこのアマチュアクラブを去らなければならないことが明らかになっている。

また「これに関する正式および契約上の手続きは、慎重に、かつ当事者と直接行われる。調査、関係者、そして今後起こり得る手続きの利益のため、G.V.V.V.は現時点でこれ以上の発表を行わない」とクラブ理事会は述べており、警察、オランダサッカー協会、その他の権限ある機関に全面的に協力している。

ジョン・ファン・ボイケリングは土曜夜、Instagramストーリーズを通じて声明を出し、カタコンベでの口論についてはアイセルメールフォーヘルス側にも責任の一端があるとしている。また、ドゥマイがデニス・ファン・ボイケリングを殴ったとも強調し、被害届を提出する方針だと述べている。