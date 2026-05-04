デトロイト・ピストンズ対クリーブランド・キャバリアーズのNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

2026年5月5日（火）、リトル・シーザーズ・アリーナで第1シードのデトロイト・ピストンズがクリーブランド・キャバリアーズを迎え、セントラル・ディビジョン同地区対決となるイースタン・カンファレンス準決勝第1戦が開幕する。
両チームとも7戦制を戦ったばかりで疲労は蓄積している。ピストンズは日曜の第7戦で1勝3敗から逆転し、マジックを破って大金星を挙げた。 一方、キャバリアーズはベテランの落ち着きでラプターズを退けた。1位ピストンズが復調し、4位キャバリアーズの「ビッグスリー」も絶好調。モーターシティは接戦に備える。
GOALでは、第1戦以降のチケット購入方法や最新価格をまとめてご案内します。
キャバリアーズ対ピストンズのプレーオフチケットはいくらですか？
第7戦での大逆転を受けてデトロイトのチケット需要は20年ぶりの高水準に達している。ニューヨークほどではないものの、セミファイナルという段階もあり最低入場価格は上昇している。
- 第1戦（デトロイト）：二次市場では現在、最安値が約124～148ドル、下段スタンドの中級席は約295～415ドル。
- 第2戦（デトロイト）：5月7日（木）の試合は、最安席が135ドルからとやや高め。
- 第3戦（クリーブランド）：5月9日（土）のロケット・アリーナでは最安92ドルと、準決勝では最も手頃な価格帯です。
- コートサイド席：第1戦のリトル・シーザーズ・アリーナでは、フロアサイドが1,800ドル以上、VIPベースラインは4,200ドルで出品されています。
価格は以下の要因で変動します。
- 「ケイド」の勢い：第1ラウンドで45得点を挙げたケイド・カニンガムは東地区の顔となり、地元で大きな注目を集めている。
- リーグ屈指のピストンズ守備がハーデンとミッチェルを止められるかにも注目が集まり、転売価格は高止まりしている。
2025/26 NBAプレーオフ開催地別入場チケット価格（現時点）
チーム
アリーナ
次の試合
入場料
ニューヨーク・ニックス
マディソン・スクエア・ガーデン
第1戦（今夜）
422ドル以上
OKCサンダー
ペイコム・センター
第1戦（火曜日）
159ドル以上
サンアントニオ・スパーズ
フロスト・バンク・センター
第1戦（今夜）
153ドル以上
デトロイト・ピストンズ
リトル・シーザーズ・アリーナ
第1戦（火曜日）
124ドル以上
フィラデルフィア・76ers
Xfinityモバイル・アリーナ
第3戦（金曜日）
279ドル以上
クリーブランド・キャバリアーズ
ロケット・アリーナ
第3戦（土）
92ドル～