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デトロイト・ピストンズ対クリーブランド・キャバリアーズのNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

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ピストンズ対キャバリアーズのチケット価格と購入方法

2026年5月5日リトル・シーザーズ・アリーナで第1シードのデトロイト・ピストンズクリーブランド・キャバリアーズを迎え、セントラル・ディビジョン同地区対決となるイースタン・カンファレンス準決勝第1戦が開幕する。

両チームとも7戦制を戦ったばかりで疲労は蓄積している。ピストンズは日曜の第7戦で1勝3敗から逆転し、マジックを破って大金星を挙げた。 一方、キャバリアーズはベテランの落ち着きでラプターズを退けた。1位ピストンズが復調し、4位キャバリアーズの「ビッグスリー」も絶好調。モーターシティは接戦に備える。

GOALでは、第1戦以降のチケット購入方法や最新価格をまとめてご案内します。


キャバリアーズ対ピストンズのプレーオフチケットはいくらですか？

第7戦での大逆転を受けてデトロイトのチケット需要は20年ぶりの高水準に達している。ニューヨークほどではないものの、セミファイナルという段階もあり最低入場価格は上昇している。

  • 第1戦（デトロイト）：二次市場では現在、最安値が約124～148ドル、下段スタンドの中級席は約295415ドル
  • 第2戦（デトロイト）：5月7日（木）の試合は、最安席が135ドルからとやや高め。
  • 第3戦（クリーブランド）：5月9日（土）のロケット・アリーナでは最安92ドルと、準決勝では最も手頃な価格帯です。
  • コートサイド席：第1戦のリトル・シーザーズ・アリーナでは、フロアサイドが1,800ドル以上、VIPベースラインは4,200ドルで出品されています。

価格は以下の要因で変動します。

  • 「ケイド」の勢い：第1ラウンドで45得点を挙げたケイド・カニンガムは東地区の顔となり、地元で大きな注目を集めている。
  • リーグ屈指のピストンズ守備がハーデンとミッチェルを止められるかにも注目が集まり、転売価格は高止まりしている。



2025/26 NBAプレーオフ開催地別入場チケット価格（現時点）

チーム

アリーナ

次の試合

入場料

ニューヨーク・ニックス

マディソン・スクエア・ガーデン

第1戦（今夜）

422ドル以上

OKCサンダー

ペイコム・センター

第1戦（火曜日）

159ドル以上

サンアントニオ・スパーズ

フロスト・バンク・センター

第1戦（今夜）

153ドル以上

デトロイト・ピストンズ

リトル・シーザーズ・アリーナ

第1戦（火曜日）

124ドル以上

フィラデルフィア・76ers

Xfinityモバイル・アリーナ

第3戦（金曜日）

279ドル以上

クリーブランド・キャバリアーズ

ロケット・アリーナ

第3戦（土）

92ドル～

デトロイト・ピストンズ対クリーブランド・キャバリアーズ 試合開始時間


NBA
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Little Caesars Arena

チームニュース＆メンバー

最近の調子

ピストンズDET
-直近成績

  • ピストンズ

    116

    -

    94

    マジック

  • マジック

    79

    -

    93

    ピストンズ

  • ピストンズ

    116

    -

    109

    マジック

  • マジック

    94

    -

    88

    ピストンズ

  • マジック

    113

    -

    105

    ピストンズ

キャバリアーズCLE
-直近成績

  • キャバリアーズ

    114

    -

    102

    ラプターズ

  • ラプターズ

    112

    -

    110

    キャバリアーズ

  • キャバリアーズ

    125

    -

    120

    ラプターズ

  • ラプターズ

    93

    -

    89

    キャバリアーズ

  • ラプターズ

    126

    -

    104

    キャバリアーズ

対戦成績

ピストンズDET

直近の 5 試合

キャバリアーズCLE

2

勝利

3

勝利

  • キャバリアーズ

    113

    -

    109

    ピストンズ

  • ピストンズ

    122

    -

    119

    キャバリアーズ

  • キャバリアーズ

    110

    -

    114

    ピストンズ

  • ピストンズ

    95

    -

    116

    キャバリアーズ

  • キャバリアーズ

    118

    -

    100

    ピストンズ

540

獲得ポイント

576