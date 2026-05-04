デトロイト・ピストンズ対クリーブランド・キャバリアーズのNBAチケット入手ガイド：プレーオフ、価格など

2026年5月5日（火）、リトル・シーザーズ・アリーナで第1シードのデトロイト・ピストンズがクリーブランド・キャバリアーズを迎え、セントラル・ディビジョン同地区対決となるイースタン・カンファレンス準決勝第1戦が開幕する。

両チームとも7戦制を戦ったばかりで疲労は蓄積している。ピストンズは日曜の第7戦で1勝3敗から逆転し、マジックを破って大金星を挙げた。 一方、キャバリアーズはベテランの落ち着きでラプターズを退けた。1位ピストンズが復調し、4位キャバリアーズの「ビッグスリー」も絶好調。モーターシティは接戦に備える。

GOALでは、第1戦以降のチケット購入方法や最新価格をまとめてご案内します。





キャバリアーズ対ピストンズのプレーオフチケットはいくらですか？

第7戦での大逆転を受けてデトロイトのチケット需要は20年ぶりの高水準に達している。ニューヨークほどではないものの、セミファイナルという段階もあり最低入場価格は上昇している。

第1戦（デトロイト）： 二次市場では現在、最安値が約124 ～148ドル 、下段スタンドの中級席は約 295 ～ 415ドル 。

第2戦（デトロイト）： 5月7日（木）の試合は、最安席が 135ドル からとやや高め。

第3戦（クリーブランド）： 5月9日（土）の ロケット・アリーナ では最安 92ドル と、準決勝では最も手頃な価格帯です。

コートサイド席： 第1戦のリトル・シーザーズ・アリーナでは、フロアサイドが 1,800 ドル以上、VIPベースラインは 4,200ドル で出品されています。

価格は以下の要因で変動します。

「ケイド」の勢い： 第1ラウンドで45得点を挙げたケイド・カニンガムは東地区の顔となり、地元で大きな注目を集めている。

リーグ屈指のピストンズ守備がハーデンと ミッチェルを 止められるかにも注目が集まり、転売価格は高止まりしている。









2025/26 NBAプレーオフ開催地別入場チケット価格（現時点）

チーム アリーナ 次の試合 入場料 ニューヨーク・ニックス マディソン・スクエア・ガーデン 第1戦（今夜） 422ドル以上 OKCサンダー ペイコム・センター 第1戦（火曜日） 159ドル以上 サンアントニオ・スパーズ フロスト・バンク・センター 第1戦（今夜） 153ドル以上 デトロイト・ピストンズ リトル・シーザーズ・アリーナ 第1戦（火曜日） 124ドル以上 フィラデルフィア・76ers Xfinityモバイル・アリーナ 第3戦（金曜日） 279ドル以上 クリーブランド・キャバリアーズ ロケット・アリーナ 第3戦（土） 92ドル～

デトロイト・ピストンズ対クリーブランド・キャバリアーズ 試合開始時間





NBA Playoffs Little Caesars Arena

チームニュース＆メンバー

最近の調子

DET - 直近成績 すべて ピストンズ 116 - 94 マジック 勝

マジック 79 - 93 ピストンズ 勝

ピストンズ 116 - 109 マジック 勝

マジック 94 - 88 ピストンズ 負

マジック 113 - 105 ピストンズ 負 CLE - 直近成績 すべて キャバリアーズ 114 - 102 ラプターズ 勝

ラプターズ 112 - 110 キャバリアーズ 負

キャバリアーズ 125 - 120 ラプターズ 勝

ラプターズ 93 - 89 キャバリアーズ 負

ラプターズ 126 - 104 キャバリアーズ 負

対戦成績