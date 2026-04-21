2026年4月22日（水）、リトル・シーザーズ・アリーナで行われる第2戦を前に、8位マジックは1勝0敗でシリーズをリードしている。第1戦で歴史的なアウェー番狂わせを起こしたマジックは、シリーズがフロリダに移る前にリードを広げたい。一方、1位ピストンズはホームでのプレーオフ連敗を止めるために必死だ。
第1シード対第8シードの1回戦は、開幕週末最大のサプライズとなった。レギュラーシーズンを60勝22敗で終え、2007年以来初めて第1シードを獲得したピストンズは、プレイイン・トーナメントを勝ち抜いてプレーオフに進出したオーランドに戦術面で完敗した。
GOALでは、第2戦以降のチケット購入方法や相場価格など、必要な情報をまとめています。
マジック対ピストンズのプレーオフチケットはいくらですか？
第1戦でオーランドが番狂わせの勝利を収めたため、2008年以来となるピストンズのホームでのプレーオフ初勝利を目撃したいファンが多く、モーターシティ（デトロイト）でのチケット需要は依然として高い。デトロイトはファン層が厚いスポーツ市場であり、この一戦を懸けた激戦ではチケット価格も競争が激しい。
- 第2戦（デトロイト）：転売サイトでは最安約97ドル、中層席は210～350ドル。
- 第3戦（オーランド）：4月25日（土）にキア・センターで開催予定。下馬評を覆したホームチームを応援する地元ファン向け最安席は115ドルから。
- コートサイド席：リトル・シーザーズ・アリーナでの第2戦のプレミアムフロア席は現在1,250ドル以上、「VIP Row 1」は3,800ドルを超える。
価格は以下の要因で変動します。
- ケイド・カニンガムが第1戦で39得点をマークし、チームをシリーズタイに導くかどうかに注目が集まっている。
- ホームでの連敗：デトロイトはプレーオフで11連敗中で、これはNBA最長記録。連敗を止める歴史的勝利を見たいという地元需要が高まっている。
2025/26 NBAプレーオフ会場別チケット価格
チーム
アリーナ
第2戦 チケットの相場
ニューヨーク・ニックス
マディソン・スクエア・ガーデン
334ドル～1,100ドル以上
ボストン・セルティックス
TDガーデン
117ドル～850ドル以上
デトロイト・ピストンズ
リトル・シーザーズ・アリーナ
97ドル～640ドル以上
オーランド・マジック
キア・センター
115ドル～710ドル以上
デンバー・ナゲッツ
ボール・アリーナ
79ドル～650ドル以上