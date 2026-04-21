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Buy Pistons vs Magic tickets

翻訳者：

デトロイト・ピストンズ対オーランド・マジックのNBAチケット入手方法：プレーオフ、価格など

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ピストンズ対マジックのチケット価格と購入方法

2026年4月22日水）、リトル・シーザーズ・アリーナで行われる第2戦を前に、8位マジックは1勝0敗でシリーズをリードしている。第1戦で歴史的なアウェー番狂わせを起こしたマジックは、シリーズがフロリダに移る前にリードを広げたい。一方、1位ピストンズはホームでのプレーオフ連敗を止めるために必死だ。


第1シード対第8シードの1回戦は、開幕週末最大のサプライズとなった。レギュラーシーズンを60勝22敗で終え、2007年以来初めて第1シードを獲得したピストンズは、プレイイン・トーナメントを勝ち抜いてプレーオフに進出したオーランドに戦術面で完敗した。


GOALでは、第2戦以降のチケット購入方法や相場価格など、必要な情報をまとめています。

マジック対ピストンズのプレーオフチケットはいくらですか？

第1戦でオーランドが番狂わせの勝利を収めたため、2008年以来となるピストンズのホームでのプレーオフ初勝利を目撃したいファンが多く、モーターシティ（デトロイト）でのチケット需要は依然として高い。デトロイトはファン層が厚いスポーツ市場であり、この一戦を懸けた激戦ではチケット価格も競争が激しい。

  • 第2戦（デトロイト）：転売サイトでは最安約97ドル、中層席は210350ドル
  • 第3戦（オーランド）：4月25日（土）にキア・センターで開催予定。下馬評を覆したホームチームを応援する地元ファン向け最安席は115ドルから。
  • コートサイド席：リトル・シーザーズ・アリーナでの第2戦のプレミアムフロア席は現在1,250ドル以上、「VIP Row 1」は3,800ドルを超える。

価格は以下の要因で変動します。

  • ケイド・カニンガムが第1戦で39得点をマークし、チームをシリーズタイに導くかどうかに注目が集まっている。
  • ホームでの連敗：デトロイトはプレーオフで11連敗中で、これはNBA最長記録。連敗を止める歴史的勝利を見たいという地元需要が高まっている。

2025/26 NBAプレーオフ会場別チケット価格

チーム

アリーナ

第2戦 チケットの相場

ニューヨーク・ニックス

マディソン・スクエア・ガーデン

334ドル～1,100ドル以上

ボストン・セルティックス

TDガーデン

117ドル～850ドル以上

デトロイト・ピストンズ

リトル・シーザーズ・アリーナ

97ドル～640ドル以上

オーランド・マジック

キア・センター

115ドル～710ドル以上

デンバー・ナゲッツ

ボール・アリーナ

79ドル～650ドル以上

デトロイト・ピストンズ対オーランド・マジックの試合開始時間


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チームニュース＆メンバー

フォーム

ピストンズDET
-直近成績

  • ピストンズ

    101

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    マジック

  • ペイサーズ

    121

    -

    133

    ピストンズ

  • ホーネッツ

    100

    -

    118

    ピストンズ

  • ピストンズ

    137

    -

    111

    バックス

  • マジック

    123

    -

    107

    ピストンズ

マジックORL
-直近成績

  • ピストンズ

    101

    -

    112

    マジック

  • マジック

    121

    -

    90

    ホーネッツ

  • 76ERS

    109

    -

    97

    マジック

  • セルティックス

    113

    -

    108

    マジック

  • ブルズ

    103

    -

    127

    マジック

直接対決成績

ピストンズDET

直近の 5 試合

マジックORL

2

勝利

3

勝利

  • ピストンズ

    101

    -

    112

    マジック

  • マジック

    123

    -

    107

    ピストンズ

  • マジック

    92

    -

    106

    ピストンズ

  • ピストンズ

    109

    -

    112

    マジック

  • ピストンズ

    135

    -

    116

    マジック

558

獲得ポイント

555
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