2026年4月22日（水）、リトル・シーザーズ・アリーナで行われる第2戦を前に、8位マジックは1勝0敗でシリーズをリードしている。第1戦で歴史的なアウェー番狂わせを起こしたマジックは、シリーズがフロリダに移る前にリードを広げたい。一方、1位ピストンズはホームでのプレーオフ連敗を止めるために必死だ。





第1シード対第8シードの1回戦は、開幕週末最大のサプライズとなった。レギュラーシーズンを60勝22敗で終え、2007年以来初めて第1シードを獲得したピストンズは、プレイイン・トーナメントを勝ち抜いてプレーオフに進出したオーランドに戦術面で完敗した。





GOALでは、第2戦以降のチケット購入方法や相場価格など、必要な情報をまとめています。

マジック対ピストンズのプレーオフチケットはいくらですか？

第1戦でオーランドが番狂わせの勝利を収めたため、2008年以来となるピストンズのホームでのプレーオフ初勝利を目撃したいファンが多く、モーターシティ（デトロイト）でのチケット需要は依然として高い。デトロイトはファン層が厚いスポーツ市場であり、この一戦を懸けた激戦ではチケット価格も競争が激しい。

第2戦（デトロイト）： 転売サイトでは最安約 97ドル 、中層席は 210 ～ 350ドル 。

第3戦（オーランド）： 4月25日（土）にキア・センターで開催予定。下馬評を覆したホームチームを応援する地元ファン向け最安席は 115ドル から。

コートサイド席： リトル・シーザーズ・アリーナでの第2戦のプレミアムフロア席は現在 1,250 ドル以上、「VIP Row 1」は 3,800ドル を超える。

価格は以下の要因で変動します。

ケイド・カニンガムが第1戦で 39 得点をマークし、チームをシリーズタイに導くかどうかに注目が集まっている。

ホームでの連敗： デトロイトはプレーオフで 11 連敗中で、これはNBA最長記録。連敗を止める歴史的勝利を見たいという地元需要が高まっている。

2025/26 NBAプレーオフ会場別チケット価格

チーム アリーナ 第2戦 チケットの相場 ニューヨーク・ニックス マディソン・スクエア・ガーデン 334ドル～1,100ドル以上 ボストン・セルティックス TDガーデン 117ドル～850ドル以上 デトロイト・ピストンズ リトル・シーザーズ・アリーナ 97ドル～640ドル以上 オーランド・マジック キア・センター 115ドル～710ドル以上 デンバー・ナゲッツ ボール・アリーナ 79ドル～650ドル以上

デトロイト・ピストンズ対オーランド・マジックの試合開始時間





NBA Playoffs Little Caesars Arena

チームニュース＆メンバー

フォーム

DET - 直近成績 すべて ピストンズ 101 - 112 マジック 負

ペイサーズ 121 - 133 ピストンズ 勝

ホーネッツ 100 - 118 ピストンズ 勝

ピストンズ 137 - 111 バックス 勝

マジック 123 - 107 ピストンズ 負 ORL - 直近成績 すべて ピストンズ 101 - 112 マジック 勝

マジック 121 - 90 ホーネッツ 勝

76ERS 109 - 97 マジック 負

セルティックス 113 - 108 マジック 負

ブルズ 103 - 127 マジック 勝

直接対決成績