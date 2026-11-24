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元バルセロナのセルジーニョ・デストが、チャンピオンズリーグで再びレアル・マドリーと対戦する。今回はオランダのPSVの一員としての対戦となる。デストは、レアル・マドリーとの対戦について良い思い出がないことを認めた。

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デストは2020年から2024年までバルセロナでプレーした。今回は現所属のPSVの一員として、再びレアル・マドリーと対戦することになる。

アメリカ代表のサイドバックは、これまでのレアル・マドリー戦について良い思い出がないことを認めている。

オランダ生まれのDFは次のように語った。「レアル・マドリーとの試合の思い出は、あまり良いものではない。改修工事のため、サンティアゴ・ベルナベウではプレーしたことがない。レアル・マドリー戦は厳しい試合になるし、そのことはすでに経験している。彼らと対戦するときは、持てるすべてを出し切らなければならない」

PSVのDFは、『フォックス・デポルテス』が伝えたコメントの中で、バルセロナ時代のチームメイトとの現在の関係についてこう話した。「バルセロナ時代のチームメイトとはあまり連絡を取っていない。フレンキー・デ・ヨングとは時々話すけどね。僕はバルセロナでプレーしていたから、いつだってレアル・マドリーには勝ちたいと思っている」

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セルジーニョ・デストは、レアル・マドリー相手の初勝利を望んでいる。一方で、その難しさも認め、こう語った。「レアル・マドリーに勝つのは非常に難しいだろう。でも、何事にも初めてはある。明日が僕たちにとっての初めてになる。簡単ではないけどね」

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さらに、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリーに勝つ可能性について、こう付け加えた。「レアル・マドリーは素晴らしいクラブだ。でも、どうなるか見てみよう。何が起こるかは事前には分からない。僕たちはリヴァプールとナポリを相手に良いプレーをしたし、あの2試合も簡単ではなかった」

そして最後にこう締めくくった。「どうなるか見てみよう。試合はどんな結果にもなり得る。僕たちは自分たちの目標に集中し、レアル・マドリーを苦しめなければならない」

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レアル・マドリーは好スタート

レアル・マドリーは4戦全勝の勝ち点12でリーグフェーズ第5節を迎える。首位パリ・サンジェルマンとは得失点差で2位につけている。

スペインのクラブはここまで13得点7失点を記録している。一方、PSVは勝ち点4で24位、3得点4失点となっている。

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オランダのクラブは初戦でシャフタール・ドネツクと引き分け、続くライプツィヒ戦で敗れた。その後ポルトに勝利したものの、第4節ではクラブ・ブルッヘに敗れて再びつまずいた。

PSVは国内で勢いに乗った状態でこの一戦に臨む。直近のリーグ戦ではNECに4-1で勝利し、13節を終えて9勝2分2敗、勝ち点29でエールディヴィジ首位を守っている。

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一方のレアル・マドリーは、直近のセルタ戦に2-1で勝利しており、公式戦10連勝を目指す。ラ・リーガでは13試合を終えて勝ち点33で2位につけている。

レアル・マドリーは今シーズン、ホームで全勝と完璧な成績を残している。また、キリアン・エンバペは欧州の舞台で直近4試合すべてでゴールを決めている。