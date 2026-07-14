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Rian Rosendaal

翻訳者：

デシャン監督、スペイン戦でフランス代表の先発2人変更

フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
ワールドカップ

フランスとスペインは火曜夜、ダラスでワールドカップ決勝進出をかけて対戦する。両チームの先発はすでに発表され、準決勝のキックオフはオランダ時間21:00だ。

ディディエ・デシャン監督は中盤にチュアメニを起用し、コネを外した。スペイン戦ではチュアメニの方が中盤強化に適任と判断した。          

守備はGKマイク・メイニャン、ジュール・クンデ、ダヨ・ウパメカノ、ウィリアム・サリバ、今季限りでPSG移籍のルーカス・ディニェ。チュアメニとアドリアン・ラビオが中盤をコントロールし、マイケル・オリゼの創造性を後押しする。          

前線はウスマン・デンベレ、ブラッドリー・バルコラ、キリアン・ムバッペが得点を目指す。ムバッペはラ・ロハ戦に先発できる状態だ。

スペインの守備はGKウナイ・シモン、ペドロ・ポロ、パウ・クバルシ、アイメリック・ラポルテ、マルク・ククレラが務める。          

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フランス crest
フランス
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中盤はファビアン・ルイスが定位置を確保し、ペドリはベンチスタート。ロドリがコントロール役を務め、ダニ・オルモが攻撃を強化する。前線はラミン・ヤマル、アレックス・バエナ、ミケル・オヤルサバルが得点を狙う。オヤルサバルは今大会すでに4得点を挙げている。

フランス代表の先発メンバー：マイニャン；クンデ、ウパメカノ、サリバ、ディニェ；チュアメニ、ラビオ；デンベレ、オリセ、バルコラ；ムバッペ

スペインの先発：シモン、ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレラ、ルイス、ロドリ、ダニ・オルモ、ヤマル、オヤルサバル、バエナ 

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