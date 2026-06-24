フランス代表は、2026年W杯グループリーグ最終戦でノルウェーと対戦し、首位突破と長期不振脱出を狙う。

スペイン紙マルカは、首位争いだけでなく、フランスが2006年以来、W杯やEUROのグループ最終戦で勝っていない点を指摘する。

母の逝去でボストン入りできなかったディディエ・デシャン監督に代わり、アシスタントコーチ陣がチームを率いる。

2006年W杯以来の課題

最後に第3戦で勝利を収めたのは2006年大会。レイモン・ドミニク監督の下、フランスはトーゴに2点差で勝ち、決勝トーナメント進出を決めた。

それ以来、フランス代表はW杯でもEUROでもグループ最終戦で勝てていない。

2010年W杯では南アフリカに1-2で敗れ、2014年W杯ではエクアドルと0-0、2016年ユーロでもスイスと0-0の引き分けに終わった。

2018年W杯では首位確定後、デンマークと0-0。ユーロ2020ではポルトガルと2-2、2022年W杯では首位を維持もチュニジアに0-1で敗れた。

ユーロ2024でもポーランドと引き分け、ディシャン監督下で初めて2位通過となった。

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1位が必ずしも得をするわけではない。

フランスは今回もグループ1位突破を狙うが、その先には楽な道が待っているわけではない。

3位突破の強豪、おそらくスウェーデンと32強で当たる可能性があり、16強ではドイツとの大一番が待ち受けるかもしれない。

その後のラウンドではオランダ、モロッコ、スイスなどの強豪と当たり、準決勝ではスペインと再戦する可能性もある。これはユーロ2024でフランスが「ラ・ロハ」に敗れた試合のリベンジマッチとなるかもしれない。

一方、グループ9で2位なら、グループ5の2位（コートジボワール、エクアドル、キュラソー）と当たる。

スタメン変更の可能性も

試合の重要度は高いものの、決勝トーナメント進出が確定したため、スタッフは先発を少し調整する方針だ。

ライアン・シャルキやデジレ・ドゥエらが先発する可能性があり、マルクス・トゥラムの復帰も予想される。フランスは20年ぶりの不振を断ち、勝利を目指す。