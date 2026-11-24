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PSGは主力2人を今季終了まで欠く見込みだ。パリのクラブは冬の移籍市場に一層注目するかもしれない。

土曜夕方のニース戦で、パリ・サンジェルマンは3－2で勝利した。デジレ・ドゥエは一時的に勝ち越す2点目を決め、少し前まで喜びに浸っていた。しかし、運命を変える39分、その喜びは意味を失った。

極めて不運な場面で、 ドゥエは相手との接触なく膝をひねり、痛みに叫び声を上げた 。チームメートは急いで医療スタッフを呼んだ。重傷を負ったことは誰の目にもすぐ明らかで、翌日には21歳のドゥエとPSGにとって厳しい診断が確定した。10月に クヴィチャ・クヴァラツヘリアが同じ負傷に見舞われてから 、ほぼちょうど1カ月。 ドゥエも十字靭帯を断裂した 。

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「強くあれ、兄弟」。2人のスターを同じ境遇に置く厳しい診断が明らかになった直後、クヴァラツヘリアはインスタグラムのストーリーズでドゥエにそうつづった。「僕たちはこれを乗り越える。もうすぐまた一緒にピッチに立ち、笑い、何よりも大好きなことをしよう。みんなが君のそばにいる」

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CL連覇を支えた柱2人を数カ月間欠くPSG

成功を収めた過去2シーズンを支え、チャンピオンズリーグ2連覇の柱となった2人を、PSGは今季残りの期間、欠く見込みだ。ただ、クヴァラツヘリアについては、5月末の最終局面に復帰できるかもしれないという希望がまだ残っている。

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いずれにせよ、疑問は残る。ルイス・エンリケ監督にとって欠かせない主力2人、フランス王者の攻撃力を形作ってきた選手2人が数カ月間プレーできない状況に、PSGはどう対応するのか。資金を惜しまないことで知られるパリのクラブは、目前に迫る冬の移籍市場で攻撃陣をさらに補強するのだろうか。

まずはPSGがすでに擁する代役候補を見てみよう。脅威の3トップでプレー可能なのはウスマン・デンベレだけだが、2025年のバロンドール受賞者はたびたび負傷に悩まされている。最近も太ももに違和感を抱え、今季ここまで先発出場はわずか5回だ。

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クヴァラツヘリアとドゥエを欠く今、デンベレが身体的な問題を克服することはPSGにとって一層重要になる。また、攻撃陣の残る選手たちが増した責任の中でどうプレーするかも、外から見れば非常に興味深い。

PSGに残された内部の選択肢は？

昨夏のチーム再編で顔ぶれは大きく変わったものの、実力ある選択肢はなお残っている。 PSGがブラッドリー・バルコラのリヴァプール移籍を認めたこと は、振り返れば極めて痛手だ。フランス代表のバルコラは今なら確実にレギュラーとなり、それこそがパリ残留に際して望んでいたことだった。しかし、最も重要な試合ではデンベレ、ドゥエ、クヴァラツヘリアの後ろに回ることが多く、リヴァプールで新たな挑戦を求めた。

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さらにゴンサロ・ラモス（ミランへ）、下部組織出身のイブラヒム・エンバイェ（アストン・ヴィラへ）、イ・ガンイン（アトレティコ・マドリーへ）も昨夏、フランスの首都を離れた。PSGが攻撃陣の放出で得た移籍金は合計で約2億9000万ユーロ。その収入の再投資額は半分弱で、大半はバルコラらの後任獲得に充てられた。

サイドには、将来性豊かな若手2人が加わった。アヤックスから移籍金4500万ユーロで獲得したミカ・ゴッツ（21歳）と、モナコから5000万ユーロで迎えたマグネス・アクリウシュ（24歳）だ。両者ともすでに存在感を示しているが、より確かな働きを見せているのはアクリウシュだ。

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フランス代表のアクリウシュはPSGのスター集団にも比較的順調になじんでいるようで、特にチャンピオンズリーグで幾度か鮮烈なプレーを見せた。例えば10月のマンチェスター・シティ戦では4－2の勝利につながる見事なゴールを決め、11月初めのビジャレアル戦では6－0の大勝で2ゴールをアシストした。

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アクリウシュはクヴァラツヘリアとドゥエの代役を少なくとも時折は務められることを示している。一方、アヤックスでしばしば観客を魅了したゴッツは、エールディビジから現時点で世界最高かもしれないチームへの適応を、まだ十分には果たせていない。ベルギー代表のゴッツはPSGになじみ切れておらず、バルセロナから移籍金4850万ユーロで加入した世界王者のフェラン・トーレスも、新天地で安定して力を発揮できていない。

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一方、出場時間と実力を証明する機会の増加を期待できる若手もいる。筆頭は直近の公式戦5試合で4ゴール2アシストを記録し、注目を集めるセニー・マユル（20歳）だ。下部組織出身のカンタン・ジャンドゥ（19歳）や、年初にバルセロナからパリへ移った18歳のドロ・フェルナンデスも出番をうかがっている。

PSGは「クヴァラツヘリア2.0」を狙うのか？

それでも、相次ぐ大きな負傷という異例の状況を受け、エンリケ監督が1月に攻撃陣の新戦力をもう1人求めることは十分考えられる。PSGには2年近く前、冬の移籍市場で大物を獲得して成功した経験がある。2025年1月、移籍金8000万ユーロでナポリからクヴァラツヘリアを迎えたのだ。その後の数カ月で、ジョージア代表選手はクラブが長年待ち望んだ初のチャンピオンズリーグ制覇を決定づける存在の1人となった。

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目標とする3年連続のチャンピオンズリーグ制覇に向け、クヴァラツヘリアはほぼ確実に力になれない。代わりにシーズン途中で加入する別の傑出した選手が、その役割を担うのだろうか。ジュニオール・クルピなら、少なくとも移籍金はクヴァラツヘリアと同程度になる可能性が高い。

PSGにとって厳しい1カ月を経て、冬の移籍候補として最も熱く取り沙汰される名前は、ボーンマスに所属するこのフランス人かもしれない。クルピは優れたドリブルと抜群のボールタッチを持ち、得点力があり、非常に速い。起用法も柔軟だ。ボーンマスでは主にセンターフォワードとしてプレーするが、左ウイングでも問題なく力を発揮できる。

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最近のフランス代表でも左サイドでプレーした。11月中旬、名将ジネディーヌ・ジダンはイタリアに1－3で敗れた試合でクルピを代表デビューさせた。3日後のトルコ戦では2－1の勝利の中、途中出場で左サイドに約30分弱立ち、代表初ゴールを決めた。

マルコ・ローゼはジュニオール・クルピを失うのか？

ロリアンで育ち、2025年にボーンマスへ移籍した20歳には強い関心が集まっている。プレミアリーグの複数の強豪に加え、PSGとバルセロナも獲得を狙っているという。最近の『The Athletic 』の報道によれば、代表入りを果たしたばかりのクルピはイングランドを離れる方向に傾いており、最大の希望先はバルセロナだという。

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ただし、財政難にあるバルセロナが、2030年までボーンマスと契約するクルピの移籍金を支払えるかは疑問だ。そうなればPSGが割って入る余地がある。特に、この冬に動く場合はそうだ。

もっとも、それはあるドイツ人の実績ある監督にとって望ましくない。 ボーンマスを直近の公式戦9連勝に導き、プレミアリーグで5位につけるマルコ・ローゼ監督 は、クルピをさらにチームに組み込んでいきたいはずだ。高い才能を持つフランス人は足の負傷で今季最初の2カ月を欠場し、10月末から徐々に復帰を進めている。

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すでに好調なローゼ監督のチームに、クルピは新たな武器をもたらし得る。それだけに、主力2人を失ったPSGが本格的に獲得へ動けば、ボーンマスにとって大きな痛手となる。

ボーンマスにとって救いなのは、PSGがほかにも著名な攻撃陣の候補を複数検討し、ブンデスリーガにも注目しているらしいことだ。スペイン紙『as』は、2人の十字靭帯断裂という衝撃に対応するためのPSGの有力候補の1人として、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサを挙げている。クルピと21歳のノルウェー人に加え、パリのクラブの獲得候補にはさらに多くの選手が並んでいるようだ。同紙によれば、ベンフィカのジャンルカ・プレスティアンニ、チェルシーのエステヴァン、アスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズ、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレス、レヴァークーゼンのイブラヒム・マザ、さらにはバイエルンのルイス・ディアスも含まれる。