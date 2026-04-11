デコ、失敗した移籍交渉でバルセロナの過ちを認める

バルセロナのスポーツディレクター、デコは、ここ数シーズンの移籍交渉でミスを犯したと認めた。

2024年冬、バルセロナは若きストライカー、ヴィトール・ロッキに期待し、シーズン中盤の攻撃陣強化のため加入を前倒しした。

しかし加入後、彼は期待通りの結果を残せなかった。 出場機会の不足やメディアの圧力、高い期待に苦しみ、チームに定着できなかった。成長と出場時間を求めて、完全移籍前にレアル・ベティスへレンタル移籍した。

公式戦16試合2得点が示すように、バルセロナでの彼は苦戦した。一方、パルメイラスでは前季20得点、今季も14試合6得点と結果を残している。

スペイン紙『スポルト』のインタビューでディコはこう語った。「ロキが毎日報道を耳にしていたかは分からない。我々は彼に十分なサポートを提供できず、彼の精神状態にも気づかなかった。彼には才能がある。今まさにそれを証明している」。

さらに「ロキは、当時の補強批判の犠牲者だった」と付け加えた。

さらに「ヨーロッパのシーズン半ばである1月に加入し、しかも怪我からの回復直後だったことが、彼の適応プロセスに影響を与えた」と続けた。

デコは今回の経験を「失敗」と呼ぶことに反対し、「バルセロナで成功できなかったという汚名は拭うべきだ。彼は正しい道を歩んでおり、私は彼の成長を嬉しく思う」と結んだ。



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