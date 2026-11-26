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バルセロナが静かに動向を追い、将来に向けた計画を練っていたところに、誰も予想しなかったライバルが現れ、全力で争奪戦に参入した。ブレントフォードは素早く動くことを決断し、スペインで最も将来を嘱望される逸材の一人、ジローナのCBホームズ・ジュニオールを獲得するため、800万ユーロを用意した。

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バルセロナは優れた左CBが必要であることを十分に理解しており、左利き、右利きの若手やベテランを含む長いリストを持っている。だが最近、誰よりも輝きを放っていたのがホームズ・ジュニオールの名前だった。

17歳のスペイン人DFはジローナでレギュラーの座をつかみ、今季は10試合に出場して1ゴールを記録した。そのパフォーマンスだけでなく、ピッチ上での人間性とリーダーシップでも、欧州中の注目を集め始めている。

スペイン紙『スポルト』によると、カタルーニャのクラブはこの若きDFの成長を注視しており、将来のスカッドにとって貴重な戦力になると考えているという。そして同選手が優勝候補の筆頭格とされるスペイン代表の主力兼キャプテンとしてU-17ワールドカップに出場している間に、ブレントフォードはサプライズオファーの準備を進めていた。

同紙は、現在プレミアリーグで6位につけるイングランドのクラブが、今冬の移籍市場での獲得に向けてジローナとの交渉に強い意欲を示しており、首脳陣を説得するために全力を尽くしていると指摘している。

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同紙によれば、ジローナはシーズン途中に主力CBを手放すことを望んでいない。特に「ラ・リーガ」昇格を争う現実的なチャンスがあるためだ。しかしブレントフォードは800万ユーロのオファーを提示し、この金額がスペイン人選手を手放すのに十分なものだとシティ・グループの首脳陣を納得させようとしている。

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ジローナは最も有望なプロジェクトの一つである同選手の重要性を認識し、将来を確保するため2029年まで契約を延長した。それでも、ビッグクラブを遠ざけるには不十分なようだ。

スペイン紙はさらに、バルセロナとSDのデコが状況を注視しており、この冬に決着がつかなければ、カタルーニャのクラブが夏に獲得へ動く可能性があると伝えている。

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ホームズ・ジュニオールとはどんな選手なのか？

文字どおり将来を嘱望される逸材だ。2009年8月8日にレウスで生まれ、身長は1.85メートル。スペインとコロンビアの二重国籍を持つ。レウス、エスパニョール、レアル・マドリーの下部組織を経てナスティック・タラゴナのアカデミーに加わり、2025年夏にジローナへ移籍した。

その成長ぶりは目覚ましく、現在はトップチームのレギュラーとしてプレーし、世代別のスペイン代表にも名を連ねている。

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同紙は『ESPN』の報道を引用し、バルセロナはホームズ・ジュニオールが守備の左右どちらのサイドでもプレーできる点を特に高く評価していると伝えた。これは移籍市場で強く求められる特長であり、さらに中盤でも多彩なスキルを発揮する。後方からの攻撃の組み立てと複数ポジションへの対応力で知られ、さまざまなポジションでプレーすることができる。