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アーセナルのMFデクラン・ライスは、アリアンツ・アレーナで行われた白熱のチャンピオンズリーグの一戦が引き分けに終わった後、イングランド代表のチームメートであるハリー・ケインの今年のバロンドール受賞を支持した。水曜日の夜には両選手が得点を挙げ、プレミアリーグ王者は終盤に追いつき、バイエルン・ミュンヘンと勝ち点を分け合った。

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MFが得点量産の代表チームメートを支持

ライスは、水曜日にドイツで行われたリーグフェーズの対戦で相まみえた同胞のケインについて、サッカー界最高の個人賞を受賞するにふさわしいとの見方を示した。イングランド代表の主将は、昨季クラブで51試合61得点を挙げ、北米でのワールドカップでは母国を準決勝に導いたことから、受賞の最有力候補と目されている。後半にPKを決め、今季の得点数を11試合で10得点に伸ばした。

決定力を示したケインに試合後、称賛の声

IMAGO

アウェーチームは開始早々に痛手を負った。ブカヨ・サカが接触のない場面で太ももを痛め、開始10分で足を引きずりながら退いた。それでも、代わって入ったエベレチ・エゼが、VARによるオフサイドの確認を経て、25分にマルティン・ウーデゴールのパスから先制点を挙げた。しかし、その10分後にはバイエルンの中心選手であるケインがアーセナルの最終ラインを崩すパスでアルフォンソ・デイヴィスのゴールをお膳立て。さらに、自身のシュートがユリエン・ティンバーの手に当たって得たPKを約11メートルの距離から決め、ダビド・ラヤの逆を突いた。

試合後のインタビューエリアで代表チームの主将ケインと出くわしたライスは、『TNTスポーツ』の司会者ジュールズ・ブリーチにこう語った。「僕にとっては、彼が間違いなく受賞者だ。数字がすべてを物語っていると思う。彼のこの1年は素晴らしかった。もちろん、世界屈指の選手たちがライバルにいる。一緒にプレーすれば彼がどれほど優れているか分かるし、対戦すればどれほど厄介な相手か分かる」

前半のアシストと落ち着いて決めたPKを振り返り、アーセナルのMFは続けた。「FWでありながら、あの［1点目の］ゴールにつながるパスを出し、あんなふうにPKを決めるなんて、並外れている。本当に素晴らしい選手だ。彼と一緒にプレーできるのは幸運だし、対戦するのはあまり幸運じゃないね」

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レジェンドの元主将もパスを見通す力を称賛

アーセナルはその後、ライスが途中出場のヴィクトル・ギェケレシュとパスを交換し、低いシュートをゴール隅に決めて勝ち点1を手にした。終盤にはマヌエル・ノイアーが跳躍してセーブし、ティンバーの決勝点を阻んだ。

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試合後のインタビューを中継で見守っていた元リヴァプール、イングランド代表主将のスティーヴン・ジェラードも、惜しみなく称賛した。「とても賢い選手だ。センターバック、右サイドバック、左サイドバックと、実にさまざまな意外な位置でボールを受けている」

「そうするのは、反転して相手ゴールを向けば、素晴らしいパスを出せるからだ。視野、パスの幅、ゴール前での決定力。ハリー・ケインは、あらゆる面で世界最高水準の選手だ。彼にふさわしい評価が与えられることを願っているし、そうなるよう祈っている」

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そのパス能力を世界最高のプレーメーカーたちと比較し、ジェラードは締めくくった。「MFとして言わせてもらうと、彼は世界最高のMFやセンターバックに匹敵するパスを出せるセンターフォワードだ。とにかく優れていて、プレーに弱点がない」

負傷者が出たアウェーチーム、ロンドンでの授賞式を控える

Getty Images

ケインがこの栄誉ある賞を手にするかどうかは、月曜日の夜、英国時間20時にロンドンで始まるバロンドール授賞式で明らかになる。その前に、アーセナルのメディカルスタッフは、週末の国内リーグ戦を控え、サカに疑われる太ももの負傷がどの程度深刻なのかを不安の中で見極めることになる。欧州の強豪である両チームは、バイエルン州で勝ち点を分け合った後も、チャンピオンズリーグの順位表で好位置につけている。