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デクラン・ライスが、エミレーツ・スタジアムで近く新たな長期契約を結ぶ見込みだと明かし、アーセナルに大きな朗報をもたらした。ウェストハムからの高額移籍以降、チームを大きく変える存在となったイングランド代表MFは、選手としての全盛期をミケル・アルテタ監督率いるプレミアリーグ王者に捧げる構えのようだ。

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アーセナルの主力、契約延長に意欲

ライスは2023年、ウェストハムから移籍金1億500万ポンドでロンドン北部のアーセナルに加入した。現行契約は2028年までだが、アーセナルはさらに1年間延長できるオプションを持っている。

アーセナルのミケル・アルテタ監督はすでに、契約がまとまるのは「時間の問題」だと述べている。スペインとのネーションズリーグの一戦を前に、マドリードで記者団に語ったライスも、契約締結への意欲を示した。

ライス、アルテタ監督の下にいることを「非常に幸運」と語る

キャリアを通じて安定してプレーしてきたことや、アーセナルで受けている支えを振り返り、ライスは残留を望む理由を説明した。

「キャリアを通じて、これほど安定したレベルでプレーできているのは非常に幸運だ」と27歳のライスは語った。「僕はいつも自分に目標を設定し、さらに上を目指す選手だ。所属したクラブではずっと安定してプレーできている。新しい契約も、願わくば近いうちに実現するだろう」

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「アーセナルのようなクラブにいられるのは非常に幸運だ。監督は僕をとても信頼してくれるし、多くのチームメートが僕のために多くの力を注いでくれる。そうしたことを心配せずに済むのは本当に幸運だ。おかげでサッカーをするのがずっと楽になる」

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アーセナルの勝者のメンタリティーをイングランド代表へ

ライスは、アーセナルが22年ぶりにプレミアリーグを制し、昨季、クラブ史上2度目となるチャンピオンズリーグ決勝進出を果たす上で中心的な役割を担った。イングランド代表でも、トーマス・トゥヘル監督の下で同じ団結力を発揮できることを願っている。

「アーセナルで監督が僕たちに植え付けたのは、何も恐れないことだ」とライスは語った。「この3年間のチャンピオンズリーグでの歩みは、準々決勝、準決勝、決勝と進んできた。昨年はこのスタジアムに来たし、ベルナベウやバイエルン・ミュンヘンの本拠地にも行った。以前のアーセナルなら、そうしたスタジアムでは苦戦したかもしれない。でも今のチームでプレーしていると、試合前にユニフォームを着た時点で、ピッチに出ればどんなプレーができるか分かっている」

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「力強く、団結したチームとして、お互いのために走り、前へ向かってプレーする。今、素晴らしい選手たちのいる美しいチームにいて、僕たちを導く監督がいて、選手たちはその言葉に耳を傾け、すべての指示に従っている。僕は非常に幸運だ。今のように前進しているのも驚きではない。このままずっと続いてほしい」

「その団結力こそ、イングランド代表でも築きつつあるものだ。トーマスがイングランド代表を率い始めてから、まだ長くはない。就任してすぐにワールドカップがあり、今はネーションズリーグで強豪と対戦している。でも、こうしたものを築くには時間が必要だ。メンバーも絶えず変わっている」

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「だから僕にとって一番大事なのは、代表に集まるたびに練習で団結力を高め、関係を築き、それを明日の夜のような試合に持ち込むことだ。そういう試合で、チームとして今どの位置にいるかが分かる」

スペイン戦に向け、トゥヘル監督が先発を変更

ワールドカップからネーションズリーグへと短期間で移行する中、トゥヘル監督は強豪との対戦を通じてチーム作りを続けている。マドリードでのスペイン戦は、イングランド代表にとって早速、現在地を測る試合となる。

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木曜日にクロアチアを2-1で破ったばかりだが、トゥヘル監督はジョーダン・ピックフォードに代わり、ジェームズ・トラフォードをGKで先発させると明言した。イングランド代表には、クロアチア戦を欠場したエズリ・コンサとジェド・スペンスも復帰。両選手ともプレー可能な状態であることを示している。