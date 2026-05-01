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Declan RiceImago
Jonathan van Haaster

翻訳者：

デクラン・ライスは、アトレティコ・マドリード対アーセナル戦後のダニー・マッケリーに関する発言でUEFAから出場停止処分を受ける可能性がある。

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アトレティコ・マドリー
デクラン・ライス

デクラン・ライスは、アトレティコ対アーセナル戦後にダニー・マッケリー主審を批判し、出場停止の危機に直面している。1-1で終わったチャンピオンズリーグ準決勝第1戦の後、英紙『ザ・タイムズ』によると、彼の発言が制裁につながる可能性がある。

試合終了15分前、ハンコがエゼを倒したとしてマッケリー主審はPKを宣告。しかしVARのヒグラーの介入で判定は覆された。

試合後、ライスは「あれは明らかなPKだった。なぜ取り消されたのか分からない。ファンの声が判定を変えたと思う。でももういい。来週勝つだけだ」と語った。

また、ベン・ホワイトの不運なハンドでアトレティコに与えたPKについても質問が出た。「最初はPKにならないと思った。プレミアリーグなら、ボールが地面すれすれだったから、与えられなかったかもしれない」

「ボールはゴールに向かっていなかった。だがヨーロッパの試合ではルールが異なる。UEFAならPKが与えられるが、プレミアリーグならどうかは分からない。ヨーロッパの大会では判定が厳しいと感じる」

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「その感覚は3年前にチャンピオンズリーグを経験して以来ずっとある。審判は素早く判断し、すぐに笛を吹く。それに対してできることはほとんどない。注意を払い、慎重に行動するしかない」とライスは語った。

ライスが「審判の公正さ」を疑ったと判断されれば、処分は避けられない。英紙『ザ・タイムズ』は出場停止の可能性を報じている彼はウェストハム時代にも審判への汚職批判で2試合の出場停止を受けた。

当時UEFAは処分決定までに5週間かかり、ライスは2試合の出場停止となった。今回も同様の流れなら、第2戦や5月30日の決勝に出場できる可能性が残る。

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