デクラン・ライスは、アトレティコ・マドリード対アーセナル戦後のダニー・マッケリーに関する発言でUEFAから出場停止処分を受ける可能性がある。

デクラン・ライスは、アトレティコ対アーセナル戦後にダニー・マッケリー主審を批判し、出場停止の危機に直面している。1-1で終わったチャンピオンズリーグ準決勝第1戦の後、英紙『ザ・タイムズ』によると、彼の発言が制裁につながる可能性がある。

試合終了15分前、ハンコがエゼを倒したとしてマッケリー主審はPKを宣告。しかしVARのヒグラーの介入で判定は覆された。

試合後、ライスは「あれは明らかなPKだった。なぜ取り消されたのか分からない。ファンの声が判定を変えたと思う。でももういい。来週勝つだけだ」と語った。

また、ベン・ホワイトの不運なハンドでアトレティコに与えたPKについても質問が出た。「最初はPKにならないと思った。プレミアリーグなら、ボールが地面すれすれだったから、与えられなかったかもしれない」

「ボールはゴールに向かっていなかった。だがヨーロッパの試合ではルールが異なる。UEFAならPKが与えられるが、プレミアリーグならどうかは分からない。ヨーロッパの大会では判定が厳しいと感じる」

「その感覚は3年前にチャンピオンズリーグを経験して以来ずっとある。審判は素早く判断し、すぐに笛を吹く。それに対してできることはほとんどない。注意を払い、慎重に行動するしかない」とライスは語った。

ライスが「審判の公正さ」を疑ったと判断されれば、処分は避けられない。英紙『ザ・タイムズ』は出場停止の可能性を報じている。彼はウェストハム時代にも審判への汚職批判で2試合の出場停止を受けた。

当時UEFAは処分決定までに5週間かかり、ライスは2試合の出場停止となった。今回も同様の流れなら、第2戦や5月30日の決勝に出場できる可能性が残る。