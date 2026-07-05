「デヴィ・リゴー、フェイエノールトの移籍金記録を即座に更新する意向」

フェイエノールトは、注目を集めるアニス・ハジ・ムッサの移籍金を設定した。『Foot Mercato』のジャーナリスト、サンティ・アウナ氏によると、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴー氏は、このウイング選手に対し、3700万ユーロの移籍金を要求しているという。

実現すれば、フェイエノールトの移籍金記録を更新する。現記録は2024年夏、3200万ユーロでブライトンへ移籍したマッツ・ウィッファー。

ハジ・ムッサは2030年半ばまでデ・クープとの契約が残っているが、今夏にも退団する見込みだ。長期契約とサウジアラビアからの関心を背景に、リゴー氏は高額移籍金を狙う。

リヤド・マフレズが退団するアル・アハリはすでに第1オファーを提示したが金額は不明。アル・ヒラルも3000万ユーロを提示したものの、フェイエノールトを納得させるには至らなかった。

現時点ではサウジアラビア側にとってフェイエノールトの要求額は高額すぎる。そのためアル・アハリはスポルティングCPのFWフランシスコ・トリンカオへの交渉に切り替えており、すでに交渉は順調に進んでいるとファブリツィオ・ロマーノが伝えている。

アル・アハリが再びロッテルダムに名乗りを上げるかは不透明だ。なお、ハジ・ムッサにはチェルシー、リール、マルセイユなどからも関心が寄せられている。

ハジ・ムッサは今季ロッテルダムで11ゴール7アシストを記録し、存在感を示した。公式戦計40試合では14ゴール7アシストをマークしている。