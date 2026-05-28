デヴィ・リゴーは、ロジェリオ・ニャコッシをフェイエノールトの初補強と見る。

Foot Mercatoによると、ロジェリオ・ニャコッシはフェイエノールトなど欧州複数クラブから関心を集めている。22歳のセンターバックは現在OHルーヴェンと契約中。

スイス出身のニャコッシは、フィジカルに優れたマンマーク型DFで、ルーヴェンとの契約は2027年半ばまで残っている。Transfermarktによると、このユース代表選手の市場価値は250万ユーロとされる。

ただ、ジャーナリストのセバスチャン・デニス氏によると、ルヴェンはこの額では売却せず、複数の関心クラブがあることから800万ユーロ以上を要求すると見込む。

デニスは、フェイエノールト、アウクスブルク、ホッフェンハイム、シュトゥットガルト、ブレーメン、エバートン、イプスウィッチ・タウンなどが関心を示していると具体的に挙げている。

買い戻し条項

フランスではリヨン、ストラスブール、マルセイユが様子を見守る。マルセイユには買い戻し権があり、一定額で再獲得できる可能性がある。

マルセイユは2022年、ユース時代を過ごしたセルヴェットから彼を獲得するために200万ユーロ以上を支払ったが、出場機会がなく80万ユーロでルーヴェンへ売却した。

買い戻しには本人の同意が必要で、現時点では600万ユーロとされる。ルーヴェンでは33試合5得点を記録している。