デヴィ・リゴーは、フェイエノールトをどこへ導きたいかすでに明かしている。

デヴィ・リゴーはポッドキャスト『Play Sports』で、フェイエノールトでの将来像を語った。新テクニカルディレクターとして、ゼネラルマネージャーのロバート・エーンホーンと共にデータ駆動型の運営を進める方針だ。

リゴーは6月1日に職務を開始するが、すでにエーンホーンと協議を進めている。「ロバートはAZで『マネーボール』をどう導入し、フェイエノールトでどう実現するか具体的に説明してくれました。私はその重要性を強く信じています」と語る。

『マネーボール』の原則は、オークランド・アスレチックスの球団経営者ビリー・ビーンによって広く知られるようになった。統計とデータを巧みに活用し、限られた予算でも資金力のあるライバルと互角に戦えるようになった。この手法はその後、サッカー界にも広がった。

AZでは、友人であるビーンの考え方を導入し、自身も選手時代を経て、スカウティングや移籍にデータ分析を活用した。

リゴーはデータ駆動型のテクニカルディレクターだが、データだけに固執しない。「移籍は映像や人脈、メッセージアプリだけで判断しない」と39歳のベルギー人は話し、組み合わせが重要だと指摘する。彼は、選手が慣れた環境で話すときに最も有益な洞察が得られると強調する。

「選手が現在のクラブや将来、失敗・成功をどう語るかに注目します。また、最高の自分になるために何が必要かも聞きます。データやレポートは既にありますが、その瞬間の選手を直感的に捉えることが大切です」とリゴーは語った。

テクニカルディレクターは、選手と個人的な絆を築くことが重要だと語る。彼は選手と頻繁に連絡を取っている。さらに、「世界中に心から信頼できる20〜30人の人脈があり、彼らは各地から正確な情報を提供してくれる。それらを統合すれば、適切な判断ができる」とリゴーは述べている。