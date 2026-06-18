デヴィ・リゴーが明かす、フェイエノールト解任面談でのファン・ペルシーの反応

デヴィ・リゴーTDは記者会見で、ロビン・ファン・ペルシーが解任後も紳士的に対応したと語った。

フェイエノールトは6月7日にファン・ペルシーの解任を発表し、その後リゴー氏はプレスリリース以外でコメントしていなかった。

木曜日、リゴー氏は後任のジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストの就任会見に同席した。

リゴーにはファン・ペルシーに関する質問も寄せられた。「詳細な分析の結果、昨シーズンは成績が下降しPSVとの差が拡大した。そのためロビンとの契約を継続しないことを決定した」と説明した。

日曜の朝、本人に直接伝えました。心地よい会話ではありませんでしたが、形だけのやりとりはしたくなかった。

「我々は冷静に伝え、彼も落ち着いて受け止めた。彼は立派な人物で、握手を交わし成功を祈ってくれた」とリゴーは述べ、ファン・ブロンクホルストへの接触はファン・ペルシーの解任後に初めて行われたと強調した。フェイエノールトが交渉したのは、ジオとシプケ・フルスホフだけだ。

ファン・ブロンクホルスト

ファン・ブロンクホルストも元チームメイトの解任に言及。「選手として代表でもクラブでもロビンと過ごした時間は素晴らしかった。だから今回の事態を注視していた」

結果としてそうなったが、私にはどうすることもできなかった。だが、解任される側の気持ちはよく分かる。レンジャーズやベシクタシュで経験したように、誰にとっても苦しいものだ。 残念ながら、監督業では避けられないことです。ロビンはこれを乗り越え、将来に生かす強さを持っています」とファン・ブロンクホルストは語った。

ファン・ブロンクホルストは水曜日にファン・ペルシーに電話したが、相手が夕食中だったため来週に持ち越した。「過去もあり絆もある。友人として話したい」

なお、リゴーはファン・ブロンクホルストの起用を「無難な選択」とは見ていない。「熟考を重ねた、非常に説得力のある選択だ。ロバート・エーンホーンと私は長い間話し合った。ジョヴァンニが私の隣に座っているのは、彼がフェイエノールトの監督にふさわしい最良の候補であると確信しているからだ」と語った。