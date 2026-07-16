デヴィ・リゴーがフェイエノールトの新戦力を発表

ティヤーク・エルンストがフェイエノールトの正GKに就任した。シュトゥットガルト出身の23歳は、ヘルタ・ベルリンから500万ユーロ超で移籍し、2030年半ばまでの契約にサインした。

クラブ公式サイトを通じて彼は次のように語った。「フェイエノールトの一員になれて光栄です。初対面の時から手応えを感じていました。クラブの野心は私の思いと一致しています。」

「2部リーグで3年間プレーし、次のステップへ準備は整っています。初めてドイツ国外へ、毎年欧州大会に出場し、来季もチャンピオンズリーグに挑むビッグクラブへ移籍します。」

「デ・クープでゴールを守る日が待ちきれません。ヨーロッパの試合が熱狂的に盛り上がることは知っています。フェイエノールトがそんな熱狂を生み出すクラブとしてオランダ国外でも知られているからです。」

「土曜にはヘリで『デ・クープ』に登場し、サポーターの皆さんに初めてお会いできることを楽しみにしています。早く試合が始まらないかと待ちきれないほどです」とエルンストは語った。

デ・クープでは、同胞ティモン・ヴェレンロイター（30）の後任となる。ヴェレンロイターはVfLヴォルフスブルクへの移籍が濃厚だ。

ヘルタでは公式戦97試合に出場し、140セーブ、24試合で無失点を記録した。