インテルは日曜日、ASローマを圧倒的な強さで撃破した。首位を走るインテルは極めて効果的なプレーを見せ、アウェイのローマを5-2で粉砕した。これにより、インテルは2位ACミランに9ポイントの差をつけた。ACミランは月曜日にナポリとのアウェイ戦を控えている。ローマはセリエAで6位にとどまり、今シーズンもチャンピオンズリーグ出場を逃す可能性が高まっている。

デンゼル・ダムフリーズが先発出場したインテルは、サポーターの前で素晴らしいスタートを切った。マルクス・トゥラムはペナルティエリア内でフリーの選手を探す時間とスペースを与えられ、予想通りラウタロ・マルティネスを選んだ。マルティネスは開始1分で鮮やかなシュートを決め、1-0とした。

インテルは勢いに乗っており、ハカン・チャルハノールやフェデリコ・ディマルコを通じて早々に2-0とするチャンスもあったが、今回はゴールキーパーのミレ・スヴィラルが、序盤に極めて精彩を欠いていたローマを救った。

その後、インテルは少しペースを落としたため、ローマにも攻撃の機会が訪れた。デヴィーン・レンシュと同様に先発出場したドニエル・マレンは、絶妙なヘディングシュートを放ち、ヤン・ゾマーが指先をかすめるようにして辛うじて防いだ。

その直後、マレンはミドルシュートを試みたが、ボールはゴールを1メートルほど外れた。前半終了5分前、ローマがついに得点を挙げ、レンシュがその主役となった。この日左サイドバックを務めたレンシュが絶妙なパスをマンチーニに送り、マンチーニがヘディングで押し込み、1-1の同点とした。

しかし、前半のアディショナルタイム、ローマは痛烈な一撃を浴びることとなった。チャルハノールが30メートル手前からシュートを放ち、彼特有の強烈なミドルシュートがスヴィラールの背後に突き刺さった。2-1。

そのゴールは、インテルにとって極めて実り多い後半の幕開けとなった。トゥラムは、わずかに引き留められたものの、レンシュを難なく振り切り、ラウタロへ横パスを通した。「エル・トロ」はインサイドで美しく決めた。

そのわずか3分後、スコアボードには4-1が表示された。チャルハノールは完璧なコーナーキックで再びその実力を示した。ボールはトゥラムに通り、彼は誰にも阻まれることなくファーサイドへヘディングを決めた。

ローマはインテルに全く歯が立たず、63分にはインテルが今夜の5点目を挙げた。エヴァン・ンディッカの守備ミスを突いてニコロ・バレッラがボールを奪取。パスミスをしたものの、幸運にもボールが足元に転がり、彼はゴール上隅を突き刺した。5-1。

その後、ローマも反撃を見せた。マレンのパスがインテルDFのヒールに当たってロレンツォ・ペッレグリーニの足元に転がり、イタリア人選手が強烈なシュートを叩き込んだ。残り時間、デンゼル・ダムフリーズやピオ・エスポジトらが得点差を広げるチャンスを逃し、試合は5-2で終了した。