復帰したデイリー・ブリントは、アヤックスで良い変化が起きていると見ている。36歳のDFによれば、その大部分は監督ミチェルの手腕によるものだという。

ブリントはZiggo Sport で、しばらく離れていた後にアヤックスで何を感じたかを問われた。「そうですね、自分が去った時とは確かに違っていました」と、このベテランはカンファレンスリーグ予選のFKヴォイヴォディナ戦で1-4の勝利を収めた後に認めた。

「ただ、言わなければならないのは、僕が中に入った瞬間から、すでに監督が方向性を示していたということです。新しい風が吹いていて、チーム内に非常にポジティブな雰囲気がありました」と、ブリントはスペイン人指揮官を称賛した。「もちろん、それも成長していかなければなりません」

ブリントは続けた。「それは選手たちからも聞いています。厳しい数年でした。ファンにとっても。もちろん選手自身にとっても。だからこそ、チームとしての感覚、一体感、信頼。勝利とともに生まれるポジティブさ。そこについては、直近2試合で僕たちは良い形で取り組めていると思います」

「それがまた成長し、根付いていかなければなりません。良い方向に向かっていると思います」と、ブリントは新シーズンのフリーンデンロテライ・エールディビジ開幕を大きな自信を持って見据えた。

木曜日の1-4の勝利により、来週のヴォイヴォディナとの第2戦は形式的なものになりそうだ。3回戦予選の相手は、エストニアのノンメ・カルユに5-2で勝利したアイルランドのシェルボーンFCとなる可能性が高い。