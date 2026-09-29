ダレイ・ブリントの背中の負傷は神経に関係するもので、かなり以前から抱えていた問題だという。ゲスト出演したヘドヴィヘス・マドゥロが明かしたポッドキャスト『Kale en Kokkie』で明らかになった。

ブリントはこの夏、アムステルダムでの3度目の在籍に向けて、2度目のアヤックス復帰を果たした。ジローナ時代に知っていたミチェル監督の後を追う形だった。

ブリントは3度目の在籍を順調にスタートさせ、トレーニングでもすぐに主導権を握った。しかし間もなく背中を負傷し、すでに数週間にわたって戦列を離れている。

ブリントがどれほど早くピッチに戻れるかは、依然として不透明だ。Kale、Kokkie、そしてマドゥロによれば、これはセンターバックの間で以前から続いている問題だという。

「ブリントの背中の負傷は、もっとずっと前から抱えているものなんだ。ここ数週間の話ではない」とKaleは明かした。

「神経が関係しているんだ」とマドゥロは語る。「そういうのはいつだって厄介だ。ベルフハイスも昨季、まったく同じものを抱えていた。彼もかなり長く離脱していた」と元アヤックスの選手は付け加えた。

ブリントはアヤックスのユニフォームを着て通算337試合に出場した。オランダ王者に7度輝き、KNVBカップも2度制した。