デイリー・ブラインドは水曜日、古巣アヤックスに正式復帰し、その朝にチーム練習に参加した。『Voetbal International』や『Het Parool』、ESPNなどによると、36歳のDFは意欲的で協力的だと印象づけた。

メノ・ヘーレンGM、ヨルディ・クライフTD、シーム・デ・ヨングTMが見守る中、ブラインドは約3年半ぶりにシーズン開幕へ向けガルデレンで調整中のアヤックスの練習に復帰した。

VIのジャーナリスト、レンティン・グディイクは「ブラインドは復帰初日からリーダーシップを発揮した」と報告。36歳のDFは終始コーチングを行い、指示が曖昧な場面ではチームメイトに丁寧に説明していた。

ヘット・パロール紙のダーン・スートリウス記者は「ブラインドは言葉と身振りで主導権を握り、練習試合ではディース・ヤンセとセンターバックを組んで頻繁に連携していた。指示が曖昧な場面でもチームメイトに丁寧に説明していた」と伝えた。

ESPNは「復帰したブラインドは最初から強い存在感を示している」と伝えている。プレス時にはチーム全体を指導し、休憩中にはヤンセと熱心に会話。ヤンセはブラインドの指示をスポンジのように吸収していた。

モキオがミチェルの指示を完全に理解していないと見るや、ブラインドは若手MFに歩み寄り、オランダ語で監督の意図を説明する。スペインでもビルドアップ能力は衰えていない。

「（スタート時の）スピードは別だが、守備ではそもそもスピードに頼る必要がなかった」とESPNは伝えている。この積極的なコーチングは驚きではない。ブラインドは現役引退後、すぐにアヤックスのコーチになる予定だからだ。