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現代のアメリカサッカーを形作ったスターたちが、サッカー界への貢献を正式に認められた。デイビッド・ベッカムやミーガン・ラピノーらを含む著名な選手たちが、今回の全米サッカー殿堂入りを果たした。国際舞台での活躍と国内サッカーの発展に大きな影響を与えた功績がたたえられる。

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サッカー界のレジェンドたちが殿堂入り

元アメリカ女子代表のミーガン・ラピノーとジュリー・アーツ、元アメリカ男子代表FWのジョジー・アルティドールが、全米サッカー殿堂入りを果たした。ラピノーは輝かしいキャリアの中でワールドカップを2度制し、バロンドールも受賞。アーツは世界屈指の守備的MFとして確固たる地位を築いた。一方、アルティドールはアメリカ男子代表で通算42得点を挙げ、歴代3位に位置している。

デイビッド・ベッカムもベテラン部門の投票で殿堂入りを決めた。元イングランド代表主将は2007年にLAギャラクシーへ加入すると、アメリカのサッカーの大きな発展を後押しし、同クラブでリーグ連覇を達成。その後、オーナーとしてアメリカに戻り、インテル・マイアミを立ち上げた。

ブラジル出身のインドアサッカー選手タトゥと元アメリカ男子代表監督のローター・オシアンダーも選出され、今回の歴史的な殿堂入りメンバーが出そろった。

「素晴らしいチームの一員だった」

資格取得1年目で選出されたラピノーは、シアトル・タコマ国際空港で家族やサポーターが開いたサプライズの祝福の場で、殿堂入りの知らせを受けた。シアトル・レインの象徴的存在は、仲間たちとともに評価されたことへの深い感謝を語った。

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「私たちのために、そして国のためにプレーした偉大な選手たちや、多くのチームメート、友人たちと肩を並べ、このような形で認められることは、成功を収め、素晴らしいチームの一員だったということを意味します」とラピノーはInstagramに投稿された動画で語った。「私は間違いなく素晴らしいチームの一員でした。本当に特別なことです」

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ベッカム、アメリカでの功績が殿堂入りで確かなものに

ベッカムはリーグの理事会で、MLSコミッショナーのドン・ガーバーから直接、殿堂入りを知らされた。ガーバーは、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドがアメリカのサッカーにもたらした変革を称賛した。

「全米サッカー殿堂は、このスポーツに大きな影響を与えた選手や発展に貢献した人々を称えるものです」とガーバーは知らせを伝える際に語った。「あなたを全米サッカー殿堂に迎えられることを光栄に思います。おめでとう、デイビッド」

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「信じられないほど素晴らしい道のりでした。私はこれからも長く、この国でリーグとサッカーを発展させていきたいと思っています。ありがとうございます」とベッカムは応じた。

テキサス州で式典へ

今回選出された面々は、来年4月16日にテキサス州プレイノで正式に殿堂入りする。春に行われる式典では、国際舞台での圧倒的な活躍と国内リーグの拡大という両面から、アメリカのサッカーを根本的に変えた多彩な顔ぶれが称えられる。

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選手としての功績が殿堂に刻まれた今も、ベッカムらは運営の立場からアメリカのサッカーに影響を与え続ける。インテル・マイアミの共同オーナーであるベッカムは、2026年ワールドカップに向けて期待が高まる新時代に、自身のクラブとMLSをさらに前進させていく構えだ。