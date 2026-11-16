デイビッド・ベッカムが提訴、3800万ユーロ（！）を請求

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複数の海外メディアによると、サー・デイビッド・ベッカムが激怒し、香水メーカーのコティを提訴した。元トップサッカー選手のベッカムは、自身の名を冠した香水が「ガソリンスタンドの特売品コーナー」などで売られていたことを知り、裁判所の文書によれば3800万ユーロを請求している。

ベッカムはコティと長年にわたって提携しており、同社はベッカムの名を冠した香水を30種類以上発売してきた。英国では通常、1本当たり約20ポンドで販売されている。しかし、ベッカムの名前に関する商業権を管理するDBベンチャーズによると、コティは販売先についての取り決めを守らなかったという。

DBベンチャーズはニューヨークの高等裁判所に提出した文書で、香水がベッカムの意向に反する形で販売されたと主張している。商品は英国の格安店チェーン、パウンドランドや「ガソリンスタンドの特売品コーナー」で見つかったとされる。

ベッカム側の弁護士によると、そうした場所での販売はブランドのイメージを損なう。DBベンチャーズは、元イングランド代表のベッカムが築いた高級感のあるイメージを慎重に守りたい考えだ。弁護士らは裁判所に提出した文書で、コティについて「必死さと強欲さ」という言葉まで使っている。

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DBベンチャーズによると、コティは承認されていない店舗を通じて、ベッカムの名を冠した商品を少なくとも2400万ドル（2200万ユーロ超）分販売した。同社はこのため、損害賠償と補償として計4100万ドル、換算して約3800万ユーロを請求している。

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さらに、コティは純売上高を1億2300万ドル少なく報告したともされる。その結果、ベッカムの会社は約600万ドルのロイヤルティーを受け取れなかったと主張している。コティは反論し、裁判所に訴えの棄却を求めている。

コティはベッカムの香水をパウンドランドを通じて販売したことは一度もないと否定。また、どの販売先で香水を扱うかは自社で決められると主張している。

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ベッカムは2013年に現役を引退し、その後、幅広い事業を展開してきた。英国メディアによると、収益性の高いワールドカップ関連の提携などもあり、今年は5100万ドルの配当を受け取ったという。

同じく事業で成功を収めている妻のヴィクトリアと合わせ、夫妻の資産は最新の『サンデー・タイムズ』紙の長者番付で約14億ユーロと推定されている。