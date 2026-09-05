PSVは土曜日、ヨハン・クライフ・アレナでアヤックスを1-3で下したが、試合終了直後から主に話題となっているのは、ルーベン・ファン・ボメルがアーロン・ボウマンに見舞った激しい一撃だ。デイヴィ・クラーセンが試合後、ESPNのカメラの前で自身の見解を語った。

このMFは、問題の場面となった79分の時点ですでに交代していたが、アヤックスのベンチの他の面々と同じように全力でピッチへ駆け込んだ。「言っておくと、僕はすべてを落ち着かせるために入っていったんだ」とクラーセンは話した。

「ファン・ボメルが遅れて入って、アーロンにまともにぶつかったのが見えた。僕にとって、これはレッド以外の何ものでもない。もしかしたら僕がすごくおかしいのかもしれないけどね？ どうなんだろう？」とクラーセンは述べ、その後ミラン・ファン・ドンヘンがESPNスタジオ全体もレッドだと考えていたことを認めた。

「アーロンが倒れているのが見えて、僕は主審（サンダー・ファン・デル・エイク、編集部注）に『どうするんですか？ これは何なんですか？』と言った。でも彼は不運だったと言っていた」と、皮肉っぽい笑みを浮かべたクラーセンは明かし、ファン・デル・エイクの説明をまったく理解できない様子だった。

それでもクラーセンは、アヤックスがPSVに敗れたのは主審のせいではないと分かっている。それでも、もっとやれたはずだと考えている。「特に前半で取りこぼしたと思う。2回、3回と本当に大きなチャンスがあった。ハーフタイムで1-2とリードを許していたのは、試合の流れに見合うものではなかった」

「昨年は僕たちは本当にひどかったけど、今はかなり良くなった。でも、PSVの上に行きたいなら、こういう試合に勝っていかなければならない。今は勝ち点を3失っていて、それを取り返さなければいけない。

「これは残念だ。だって、これがすごく面白い試合全体をかき消してしまうからね」とその後、ヒューゴ・ボルストがファン・ボメルとボウマンの件についてのクラーセンの言葉に付け加えた。「まずボウマンにとってだが、ファン・ボメルにとってもそうだ。これは本当に彼につきまとうことになる。彼はここに対処しなければならない。これは常軌を逸した振る舞いだ」