共有 GOALをGoogleでフォロー

エヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督は、規律違反を理由にマンチェスター・シティから期限付き移籍中のジャック・グリーリッシュを試合のメンバーから外した。チームは木曜夜、ニューカッスル・ユナイテッドに3-1で勝利。ヒル・ディキンソン・スタジアムでイングランド代表ウイングを欠きながらも、エヴァートンは難なくカラバオカップのベスト8に進出した。

広告

無断で練習を欠席し、メンバー外に

talkSPORTによると、31歳の司令塔は直近のエヴァートンの練習を無断で欠席したため、4回戦のメンバーから外された。グリーリッシュは先週末のプレミアリーグでアーセナルに0-2で敗れた試合も欠場していたが、クラブ関係者は当初、その理由を体調不良としていた。試合では、ジェームズ・ガーナー、ヘイデン・ハックニー、ティエルノ・バリーが得点を挙げ、終盤にダン・バーンがアウェーチームにもたらした一矢は意味をなさなかった。

クラブが規律違反による処分を発表

先週末のアーセナル戦まで、同アタッカーは夏の移籍市場終盤にマージーサイドへ戻って以降、毎試合メンバー入りしていた。先月のカップ戦3回戦でウォルヴァーハンプトン相手に勝利した際に77分間プレーした後、リーグ戦では3試合に先発し、2試合に途中出場していた。

木曜日のキックオフを前に、DFジャラッド・ブランスウェイトとともにグリーリッシュの欠場を発表したエヴァートンは、Xへの投稿で「ジャラッド・ブランスウェイトは脳震とう対応の規定により、2試合連続で欠場する。一方、ジャック・グリーリッシュはクラブの規律に違反したため、選考対象外となる」と記した。

マージーサイドでの2度目のレンタル移籍に暗雲

グリーリッシュは2021年にアストン・ヴィラから1億ポンドでマンチェスター・シティに加入。イングランド代表の同選手は昨季、初めてエヴァートンへ期限付き移籍し、20試合で2得点6アシストを記録したが、1月に足を負傷してシーズン残りを欠場した。

広告 広告

夏の間に回復すると、8月にウェンブリーで行われたコミュニティ・シールドで保有元のマンチェスター・シティがアーセナルに0-3で敗れた試合と、リーグ開幕週末にボーンマスに2-1で勝利した試合で途中出場。その後、移籍期限前にエヴァートンへの2度目の期限付き移籍が決まった。

次の試合 NEW プレミアリーグ 15:00 EVE 視聴する

準々決勝でフリートウッドと対戦へ

グリーリッシュはエヴァートンがプレミアリーグの戦いに戻るまでにモイーズ監督の信頼を取り戻す必要がある。一方、チームメイトたちはカラバオカップ準々決勝で有利な組み合わせを引き当てた。エヴァートンはハイベリー・スタジアムに遠征し、PK戦でアーセナルを破ってベスト8に進んだリーグ2のフリートウッド・タウンと対戦する。4部の相手に油断しなければ、準決勝に進む大きなチャンスがある。