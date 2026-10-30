デイヴィッド・モイーズ、カラバオカップで勝利した試合で「クラブの規律違反」を理由にジャック・グリーリッシュを外したエヴァートンの決定を全面支持

共有 GOALをGoogleでフォロー

デイヴィッド・モイーズは、クラブの規律に対する重大な違反を受け、エヴァートンがジャック・グリーリッシュをメンバーから外した判断を全面的に支持した。イングランド代表のグリーリッシュは、無断で練習を欠席したと報じられており、エヴァートンがニューカッスル・ユナイテッドに勝利したカラバオカップの一戦でメンバーから外れたことが注目を集めた。

広告

グディソンでグリーリッシュに懲戒処分

エヴァートンはカラバオカップで次ラウンド進出を決めたが、グリーリッシュが突然、説明もないままメンバーから外されたことで、その成果はかすんでしまった。クラブは短い声明でウインガーの欠場を発表し、規律違反を理由に挙げた。これにより、モイーズ監督は重要なカップ戦を戦う上で選手層の薄いチームを抱えることになった。クラブ幹部は、マンチェスター・シティからの2度目のレンタル移籍を認める前から同選手のプロ意識に懸念を示しており、その不安が現実になったようだ。

グリーリッシュが許可なく予定されていた練習を欠席し、無断で姿を消したと報じられたことで、事態は深刻化した。タイトルから遠ざかっている状況を終わらせたいエヴァートンにとって、クラブ首脳陣は、このような騒動が起きたタイミングを特に悪いものと受け止めている。ピッチ外での騒動にもかかわらず、エヴァートンはニューカッスルに3-1で勝利し、フリートウッド・タウンとの対戦を決めた。

モイーズ監督、グリーリッシュに関する質問を一蹴

チームのベスト8進出を見届けたモイーズ監督は、クラブ首脳陣の厳格な対応を支持する一方、ピッチ外の騒動をこれ以上大きくするつもりはないと明確にした。試合後の記者会見で状況の説明を求められると、スコットランド出身の指揮官はその質問をすぐに打ち切り、記者たちにクラブの決定権者へ尋ねるよう促した。

「私が詳細を話さないことは、おそらく分かっているだろう。これはクラブの決定だ。私はその決定を支持するが、クラブの決定なんだ。この件について多くを語るつもりはない。聞くべき相手はクラブだ」とモイーズ監督は述べた。

広告 広告

信頼された主力からマージーサイドで構想外に

グリーリッシュがメンバーから外されたことは、波乱の続くマージーサイド復帰において、もどかしい後退となった。イングランド代表の同選手は、先週末に行われたプレミアリーグのアーセナル戦を体調不良で欠場し、チームは0-2で敗れた。そして今度はピッチ外の理由で起用されない状況に陥っている。今回の一件まではモイーズ監督のチームに定着しており、今季は6試合に出場していた。

次の試合 NEW プレミアリーグ 15:00 EVE 視聴する

31歳のグリーリッシュを公然と支持してきたモイーズ監督は、アタッカーに大きな信頼を寄せていただけに、難しい立場に置かれている。かつてエティハド・スタジアムでペップ・グアルディオラ監督の下、苦しい時期を過ごしたグリーリッシュが調子を取り戻すのを助けたのもモイーズ監督だった。それだけに、今回の意思疎通の断絶は、経験豊富なスコットランド人指揮官にとって一層もどかしいものとなっている。

マンチェスター・シティからレンタル中のグリーリッシュ、先行きは不透明

エヴァートンはグリーリッシュ不在の中、ニューカッスル・ユナイテッドに危なげなく勝利して大会ベスト8入りを決めた。これにより、グリーリッシュは監督とクラブ幹部の信頼を取り戻すために厳しい道のりに直面している。エヴァートンがすぐに厳しいプレミアリーグでの戦いへ意識を戻す中、ウインガーの当面の将来は依然として非常に不透明だ。チームがピッチ上にグリーリッシュがいなくても結果を出せると示した今、同選手がいつトップチームの練習に復帰し、試合のメンバー入りを争うことを認められるのかは、まったく分かっていない。