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元ユヴェントスのアンジェロ・ディ・リービオが、苦境に立つ古巣について選手から監督まで幅広く語り、移籍市場にも言及した。

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アンジェロ・ディ・リービオは、1993年から1999年にかけてユヴェントスですべてを勝ち取った元ウインガーだ。Radio Bianconeraのインタビューで、古巣について語った。「心配になった。順位表を見ると、首位と11ポイント差だ。4位とも6ポイント差がある。ただ、12試合を終えた時点でユヴェントスがこの状況にいてはならない。調子を上げなければ、チャンピオンズリーグ出場圏入りはますます難しくなる」

「良いニュースは、コンセイソンとニコ・ゴンサレスが戻ってくること、そして12月にはユルディズも復帰することだ」とTuttoJuve.comが伝えた。「彼らを頼りにしているが、それとは関係なくユヴェントスは調子を上げなければならない。これほど波があってはいけない。欧州の大会にも全力で臨むべきだ。そこで多くを成し遂げられるのだから、軽視してはいけない。コッパ・イタリアも同じだ。足りないのはストライカーだ。ユヴェントスは本当に得点が少ない。ペナルティーエリアに入るところまでは持ち込めているのに、ゴールを決められない」

「良い兆しを見せているのはドウグラス・ルイスとコープマイネルスだ。ただ、コープマイネルスはまだ本来のレベルには達していない。右サイドのコロ・ムアニも悪くないが、あの位置にはコンセイソンのように相手を抜けるウインガーの方がいい。必要ならコロもそこでプレーできるが、あまり納得はしていない。私を失望させているのは守備、正確には守備の局面だ。戦力的にはリーグ最強の守備陣だと思う。ガッティ、ブレーメル、カルル、ルクミをそろえるチームはほかにない。中盤で相手の攻撃を食い止める役割と、ロカテッリのような選手が足りないのは確かだ。1月に本格的なストライカーを獲得できるなら、獲得しない理由はない」

「それにエカトルも戻ってきている。ユヴェントスは彼を戦力として考えられる。彼のことはよく知っている。将来有望で、試合の途中から起用することもできる。侮ってはいけない選手だ。私が見た限り、駆け引きにたけていて、仕掛けるべき時には仕掛ける。スピードがあるから、しっかりマークしなければ痛い目に遭う」

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続いてルチアーノ・スパレッティについて。「彼のことは高く評価しているが、今はかなり神経質に見える。選手との接し方を見れば分かる。本来の彼らしくない。ユヴェントスにいることで、結果を示したいという思いとプレッシャーが彼を少し消耗させている。ベンチではもっと落ち着いていてほしい。時折、彼らしくない突発的な反応を見せる。問題は彼ではない。別の監督を据えても解決しない。ただ、今季が自分にとって重要だと理解しているのだと思う」

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ディ・リービオは続けた。「ユヴェントスには平凡な選手が多いと言うことを恐れてはいけない。冷静に見ていてユヴェントスを大切に思う人なら、このチームの技術面と精神面の質を理解できる。数日前、モンテーロも同じことを言っていた。このチームには気概がない、と」

「自分たちがユヴェントスにいて、レベルを上げなければならないと理解したなら、精神面も心身のコンディションも引き上げなければならない。あれほどチームを後押しするスタジアムがあるのだから、相手はピッチに立つことすらできないはずだ。それなのに、時折見られるような消極的な姿勢で試合に臨んではいけない。気概は取り組み次第で身につけられる。あのユニフォームを大切にしなければならないと自覚し、自分の欠点を改善することはできる」

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「今の選手たちはかなり安心している。私たちは退団するかもしれないという不安を抱えていた。それが状況を変える。ユヴェントスに残りたいからこそ、全力を尽くすんだ。選手、監督、クラブが動かなければならない。このままではいけないと理解する必要がある。首位と11ポイント差にいてはならない。こんなのはユヴェントスではない」

最後に、1月の移籍市場について。「セルロートとスカマッカなら、チームを一段上に引き上げられる。スカマッカの成長は見てきた。セルロートはペナルティーエリア内でボールを供給すれば、つばでも、それ以外でもゴールを決める。ユヴェントスに必要なのは、こうしたフィジカルの強い選手だ。強力なセンターフォワード、前線の起点が必要だ。チャンスをつくり、ペナルティーエリアまでは到達するが、決め切れないチームだ。数字もそれを示している。誰の目にも明らかなことだ。カルネヴァーリとクラブは理解しなければならない」