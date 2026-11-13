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アンドラのスペイン人ゴールキーパー、ヘスス・ウノは、2部リーグでのティネリフェ戦で起きた一連の出来事を受け、依然として懲戒処分の判断が保留されている唯一の選手となった。スペインサッカー連盟は、ヘスス・デ・ミゲルの死亡に関わる事案の重大性を考慮し、彼のケースを個別に扱うことを決定しており、同ゴールキーパーは懲戒調査の最前線に立たされている。

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スペイン紙「マルカ」は、スペインサッカー連盟が試合中の出来事に関与した残りの選手に関する処分を、悲劇的な結末から11日が経過して確定させた一方、問題の繊細さと周囲の特別な状況を考慮し、オノに関する判断は保留することを選んだと報じた。

この一件は、GKに対する処分の可能性に関する最終決定が下される前に、独立した審査を受ける予定となっている。

一方、連盟は両クラブに対し、3選手に1試合の出場停止処分を通知した。対象となったのはテネリフェのGKダニ・マルティン、そしてアンドラの選手であるイビ・アケルマンとラウタロ・デ・レオンで、今週末の試合でこの処分を消化することになる。

これらの決定は、選手たちの公式戦の日程が迫っていたにもかかわらず、その規律上の立場が不透明なまま一定期間が経過した後に下された。

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処分の理由は、アケルマンについてはイエローカードの累積で、その枚数は5枚に達したことによるもの。一方、ラウタロはテネリフェ戦で2度の警告を受けて退場となったことを受けて出場停止が決まった。

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ダニ・マルティンについては、この対戦そのもので起きた出来事を背景に出場停止処分の対象となった。これにより、オノが現時点でなお立場が確定していない唯一の選手となっている。

決定の遅れに対するピケの不満

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アンドラの筆頭出資者であるジェラール・ピケは、アルメリア戦を前に、スペイン連盟がクラブへの処分通知を遅らせたことを批判し、利用可能な手段を通じて繰り返し決定内容を確認しようとしたにもかかわらず、試合前日まで選手たちの立場を明示した公式通知を受け取っていなかったと強調していた。

ピケは、自身のSNSアカウントで公開した動画の中で、クラブはオノ、アケルマン、ラウタロの3選手をめぐって不透明な状況に直面したと述べた。アケルマンはカードの累積により出場停止の恐れがあり、ラウタロはテネリフェ戦で2度の警告を受けて退場となった一方、オノの立場はデ・ミゲルの死につながった一件に関係していると説明した。

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ピケは自らの批判を「建設的な批判」と表現し、公式通知の欠如によってコーチングスタッフが試合前に選択肢を定める上で困難に直面したと指摘した。出場可能な選手のリストが明確でなかったためだという。

そして、処分の発表が遅れることでチームの計算が混乱しかねないと警告した。特に監督が予防措置として1人の選手を外さざるを得なくなり、後になってその選手が処分対象ではないと判明するような場合だという。