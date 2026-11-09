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ライブ
FBL-AFR-2025-MATCH 33-CEQ-ALGAFP
翻訳者：

ディ・ミゲルの悲劇を受けて：アンドラのGKが衝撃的な決断を検討

テネリフェ 対 アンドラ
テネリフェ
アンドラ
セグンダ・ディビシオン
ヘスス・オウォノ
スペイン
アンドラ
赤道ギニア

何が起きるのか？

週末のスペインのサッカー場は悲しみに包まれた。フォワードのヘスス・デ・ミゲルが30歳の若さで亡くなったのだ。この悲劇はスペインリーグの試合からアマチュアの試合にまで反響を広げ、幅広い哀悼の波とともに、各試合開始前には黙祷が捧げられ故人が追悼された。一方、アンドラのゴールキーパー、ヘスス・オノは、科される処分の執行を待ちながら、この出来事の余波に直面している。

フット・メルカート」が明らかにしたところによると、25歳のオノはこの出来事以来、深刻な精神的危機に陥っており、現在置かれている状況の中でサッカーに復帰することを想像できなくなり、現役生活を終えることさえ考えているという。

同サイトによると、アンドラのゴールキーパーはこの困難な時期を乗り越える手助けを受けるべく、精神科の専門家やクラブのコーチングスタッフおよび運営スタッフの見守りと支援のもと、ほとんどの時間を家族とともに自宅で過ごしているという。

同紙は、この出来事の余波が選手に深刻な影響を残したと指摘した。試合への出場を再開した際にサポーターから受けるかもしれない敵対的な反応や迎えられ方を意識していることもあり、彼はピッチへの復帰について迷いを抱えるようになっているという。

次の試合
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コパ・デル・レイ

2026年11月10日

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セグンダ・ディビシオン

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こうした動きは、スペインのサッカー界がヘスス・デ・ミゲルの死を悼む悲しみの中にある時期に起きた。各カテゴリーや各大会の試合が彼を追悼する機会となり、その死による衝撃の大きさを映し出す光景となった。

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