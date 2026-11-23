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元イタリア代表FWのパオロ・ディ・カーニオは、ACミランがラファエル・レオンを残していれば中位にいたと大胆に主張。歯に衣着せぬ解説者は、夏に加入したディエゴ・モレイラとアルファジョ・シセがチームをはるかに真剣な集団に変えたと考えている。

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フロジノーネに大勝、ミランが躍動

ミランは日曜日、 フロジノーネに5-1で快勝 し、セリエAの4位に浮上した。リーグ戦では直近5試合で4勝目となり、今季の国内リーグでの好調ぶりを示した。

試合後、ディ・カーニオは『スカイ・スポルト・イタリア』の「サンデー・ナイト・ショー」で試合内容を分析した。元ウェストハムのストライカーは、この大勝を機に、ミランの元FWレオンを再び批判した。

ディ・カーニオがレオンを痛烈批判

ディ・カーニオは以前からレオンの姿勢をたびたび批判してきた。ミランの今回の勝利を受け、その考えを改めて強調した。現在のチームは、ポルトガル人ウインガーに大きく依存していた頃よりはるかに優れていると熱弁した。

「あなたたちは3年間、私を徹底的に批判してきた」とディ・カーニオは語った。「これは真剣なチームだ。シセの価値はすでにレオンの3倍だ。モレイラは真剣さ、効果的なプレー、質、チームメイトへの共感力があるから5倍の価値がある。ミランは真剣なチームだ。レオンがいれば、今頃は疑問を抱えながら中位にいただろう」

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新たな陣容でラビオがカカに並ぶ

ミランは昨夏、攻撃陣を大幅に入れ替えた。レオンを移籍金3800万ユーロと、次の移籍時に発生する移籍金の20％を受け取る条項でガラタサライに売却。ストラスブールからディエゴ・モレイラを獲得するために5000万ユーロを投じ、レンタル移籍から復帰したシセをトップチームに組み込むことにも成功した。

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アドリアン・ラビオも新たな陣容の中で重要な役割を果たし、セリエAの7試合連続でゴールまたはアシストを記録してクラブのレジェンド、カカに並んだ。しかし、ディ・カーニオは、不調のフロジノーネ守備陣を相手に挙げたフランス人MFの成果をすぐさま割り引いてみせた。

「彼は良い選手だが、ここでは目隠しをしてもプレーできる」とディ・カーニオは締めくくった。「セリエAの下位8～10チームの守備はひどい。縦パス1本でそのままゴールまで行ける。ばかげている」

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ミラン、トップ4入りへ好調維持を目指す

ミランは今後、セリエAのシーズンが進む中で、価値あるトップ4の座を確かなものにすることを目指す。好調を維持し、チャンピオンズリーグ出場権を確保することがクラブの最優先事項だ。ミランは次にヨーロッパリーグでオリンピアコスと対戦する。同大会のリーグフェーズでは最初の4試合で1勝3敗を記録し、現在28位につけている。