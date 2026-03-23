ディ・カニオ：「レアオは批判に腹を立てているのか？　どうでもいいさ、俺の兄弟じゃないんだから」

元ミラン選手などとして活躍し、現在はコメンテーターを務めるパオロ・ディ・カニオも、本日ミラノで開催される元サッカー選手向けのパデル大会「レジェンズ・トロフィー」の会場でコメントした。以下は、Milan newsがまとめた、彼が報道陣に対して行った発言である：





ミランのリーグ戦についてどう思いますか？優勝できるでしょうか？





「ミランは好調だと言えるだろう。昨年と比較する必要がある。一年を通して上位争いを続けている。それに、残り8節で勝ち点差6…マッシミリアーノ・アッレグリ監督は常に、最低限の順位を確保するために下位を気にしていると語っているが、ミランのようなクラブにとっては当然のことだ。彼はトップ4入りを目指すという挑戦を受け入れたのだから、来季のミランがチャンピオンズリーグから外れる姿は想像できない。 とはいえ、マックスのことを知っていれば、彼はそこにいる。あと数節でどうなるか見てみよう。次の試合は多くのことを物語るだろう。ナポリも迫ってきているから、直接対決になる。インテルがこんな状態なら、期待し、目標を掲げるのは当然だと思う」





レアオは依然としてミランの未来を担うストライカーなのか？





「イタリアで成長を目指すなら、イングランドのような別世界ではなく、スペインやドイツを見習うべきだ。あちらでは、世論が『そうだけど、もし彼が…』『そうだけど、彼はゴールを決めた…』と常に意見が分かれるような選手はいない。サッカーにおいて『しかし』という言葉が一度でも出るのは、すでに多すぎる。レアオに関しては、いつも5、6個も『しかし』を並べている。それは許されない。 イタリアだけがおそらく才能不足ゆえに、それを受け入れたり我慢したりすることに慣れてしまっている。ミランが世界レベルのチームと環境を築きたいなら、朝どう起きるか、どう練習に来るかさえ分からない選手を抱えてはいられない。1ユーロの価値は？まあ、試してみようか。800万ユーロ？契約更新すべきか？これは私の個人的な意見だ。私はミランの幹部ではないし、それは彼らの問題だ」





タレさんをご存知ですか…





「オリンピコでのあの態度を見ただろう。レアオがピッチを去る際、タレの口の動きははっきり聞こえたはずだ。なぜなら、自らサッカーをプレーし、サッカー界で活動し、ラツィオを現在の姿に築き上げ、極めて手頃な価格で獲得した選手たちを活躍させ、ミランをかつての栄光へと導こうとしている真面目な経営者にとって、あのような態度はあり得ないからだ。 その瞬間を強く意識しているからこそ、一瞬怒りを露わにする選手の苛立ちなら理解できる。問題は、本来ならあらゆる可能性を秘めていたはずの選手が、長期的に見せた全体的な振る舞いにある。彼は27歳だ……もし21歳の頃の方が27歳の今より強かったのなら…… ゴールが重要になるのは、同じリーグ戦で、レアオがいる時といない時で明らかな差が出る場合だ。彼がいれば、ミランはより多くのゴールを決め、より堅実になる。彼がいない時、ミランは21ゴールを挙げ、8勝し、失点は3だ」





この言葉でレアオが怒ることは分かっているのか？





「どうでもいいさ、俺は自分の考えを言うためにここにいるんだ。彼は俺の兄弟でもいとこでもない。俺だって何度も批判されてきたし、彼に恨みがあるわけじゃない。他にもたくさんの選手がすごく強くて優秀だと言っている。イルディズは信頼できて真面目だし、チャンピオンになる素質がある。 俺が言ってるのはレベルの話だ。郊外のバー『バール・コラッロ』や『クアルティッチョーロ』で、『あいつは強いから出せ、他の奴らはダメだ』なんて言ってるのとは違うんだ…」





でも、レアオはセンターフォワードじゃない…





「彼はフォワードだ。確かに、彼にとってはトップとしてプレーするほうが良い。プレー時間は少なくても、より多くのゴールを決められるからだ。イタリアではそれが簡単だ。前線にボールを送れば、それほど堅固ではないディフェンス相手なら、遅かれ早かれチャンスを作れる。 問題は、ゴール以外に試合中に何を生み出せるかだ。もし私が、たとえやる気がなくても1試合3ゴールを決めてくれる選手を持っていれば、それを受け入れるだろう。しかしミランにはそれが許されない。ピッチ上だけでなく、トレーニング時の姿勢においても、ある理念を築き上げるためにはね。前回の試合で私が目にしたのは、まさにそれだった。 ラビオがゴールを決めた時の連携プレーはさておき、5、6人の選手がスペースを分け合い、フォファナが追加のフォワードとなり、ボールがアテカメに回ると再びポジションを戻し、そこからモドリッチがパスを通し、プリシッチがファーサイドのラビオへ送り、ラビオは反対側からクロスを上げてゴールを決めた。 チーム全体で連携したプレーが機能しているのは、全員が「他者のためにプレーすること」が報われると理解しているからだ。ラビオがゴールを決めた時、モドリッチや他の選手たちがアシストしたプリシッチのもとへ駆け寄った。仲間を称えているのだ。これこそがチームプレーであり、意思の統一であり、互いを思いやり、尊重し合う姿勢だ。そうは言っても、レアオに対して不満があるわけではない。 私もレアオには腹を立てている。身長188cm、走力、チームのために尽くす技術…… だが、何度も「こいつ、何を考えてるんだ？」と思ってしまう。レコーディングスタジオで歌うべきなのに？ 彼は他のことを考えている。彼には才能があるから、サッカーなんて当たり前のことで、ただプレーするためにピッチに立っているだけだ、という印象を受ける。しかし、彼にとって本当の楽しみはレコーディングスタジオや、一ヶ月前の冬に上半身裸でパレードすることなのだろう。 かつて、冬に一日中上半身裸で過ごしていたら……彼には素晴らしい体格があるから許されるかもしれないが、プロとして許容できることだろうか？ブランドを宣伝するための写真撮影ならともかく、上半身裸で街中を歩き回るなんて。若者への接し方は変わったかもしれないが、規律やルールは変わってはならない。それは守られなければならないし、ルールは誰にとっても同じだ。 アトレティコ・マドリードを築き上げたいなら、シメオネのところへ行け。ルックマンについて彼が何と言ったか聞いたか？「俺たちとプレーしたいなら、もっと走らなきゃいけない。チームのために守備もできなきゃいけない。そうでなければ、ここではプレーさせない」





ミランはどうやってレアオを売却するつもりなのか？





「俺に聞くのか？ さあな、俺はタレや他の連中じゃないし。彼が去るべきだと言ってるわけじゃない。もしかしたら一気に転機を迎えるかもしれないし、そうなれば、俺は真っ先に『彼は決して変わらないと思っていた』と言い、彼の才能が最大限に発揮されるのを心から喜ぶだろう」