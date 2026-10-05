ディーン・ハイセンがスペインの法律に違反、写真がネット上で拡散　レアル・マドリーのファンは激怒

ディーン・ハイセンがオンライン上で激しい批判にさらされている。レアル・マドリーのチームメートであるティアゴ・ピタルチとの写真には、このセンターバックが車内でスマートフォンを操作している様子が写っている。

インターネット上では、ハイセンの写真が瞬く間に拡散している。所属クラブのレアル・マドリーのファンはこの写真にまったく納得しておらず、彼の行動に対して一斉に反応している。

「レアル・マドリーはこの少年を甘やかしすぎた。メディアがこの映像を大きく取り上げないとでも思っているのだろう……」と、ある人物は反応した。

「運転しながらメッセージまで送る。そしてそれをネットに載せるなんて。とてつもなく愚かだ……」と別の人物は投稿。「自分のクラブは愚か者と犯罪者だらけだ。こんなふうに堕ちていくのを見るのは残念だ」と、レアル・マドリーのファンは書き込んでいる。

「親愛なるフロレンティーノ（ペレス、編集部注）、どうか対応してください。遅くてもやらないよりはましです。こうした我慢ならない連中が、地球上で最も偉大なクラブのイメージを台無しにしている」と、さらに書かれている。

ハイセンは前回の代表ウィークに再びスペイン代表に招集された。2026年ワールドカップに向けては、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督によっていったん招集外となっていた。

レアル・マドリーの次戦は出場停止となる。代表ウィーク前のアトレティコとのマドリード・ダービーで退場処分を受けていたためだ（1-2で敗戦）。